李帝勋、贺营新剧翻拍米仓凉子神剧《胜诉狠女王》，主角「女换男」惨遭炎上！网：何必买版权？

SBS全新法庭剧《胜诉有希望》近日官宣由李帝勋、贺营担任主演，该剧最吸睛的卖点，莫过於是翻拍自日本收视女王米仓凉子红遍亚洲的代表作《胜诉狠女王》（Legal V~前律师・小鸟游翔子~）！然而，由於原作灵魂的「大女主」在翻拍版中被换为男主角，意外引起部份网友质疑。

原版日剧《胜诉狠女王》於2018年播出，剧情讲述被剥夺资格的前女律师「小鸟游翔子」（米仓凉子 饰），邀请一群问题律师组成新的律师事务所、处理委托人的各种情况，并向大牌精英律所发起挑战，是一部极具魅力的大女主爽剧。



韩国翻拍版名为《胜诉有希望》，定位为法庭侦探喜剧，由李帝勋饰演昔日的明星律师、现为「胜算律所」的事务长「权白」，这也是他出道以来首度挑战法界人士的角色。 权白曾因卷入轰动社会的贿赂丑闻而被吊销律师执照，人生跌落谷底，如今亲自重组一支背景各异的杂牌军小队，用超越认知的方式，让没有胜算的案件起死回生。 在尝遍人生的大起大落后，权白变得更加游刃有余，为了查明真相，他不惜设下陷阱、甚至大秀演技导演一场好戏; 比起当律师的时期，他将化身为更有能力、也更有趣的怪咖事务长，在法界掀起一场全新波澜。



在近期话题作《铁拳教育》中饰演罗华振未婚妻、崔康石女儿「崔佳尹」的演员贺营，将在本剧中饰演菜鸟律师「吕心熙」。 吕心熙虽然没钱、没背景，但诚实度绝对高居第一。 她全然不知自己视为人生导师的权白早已因为丑闻跌落神坛，毫无防备地答应挖角，加入这间破烂律所。 起初，吕心熙对崩坏堕落的偶像感到无比幻灭，但随后却发现惊人反转——原来权白看似整天游手好闲，实则早已看穿了对手的下一步棋！在权白的另类教导下，吕心熙逐渐蜕变，最终成长为能独当一面的真正律师。



本剧的幕后班底也相当强大，由《联结》《与恶魔有约》的导演权多顺，合作传说级情境喜剧《顺风妇产科》的编剧郑真英、金义灿，强强联手引发业界高度关注。

然而，这次「女换男」的魔改操作，直接踩到了南韩网友的雷区，讨论区连夜炸锅。 网友犀利指出，女性主角设定有其独特的意义，也是原作在日本获得超高人气的原因之一，「转换性别」实在没有必要：「既然如此何必购买版权？」、「又来抢女性的蛋糕」、「如果把黑人担任主角的原作翻拍成白人，一定会被骂死吧！」、「韩国真的很宠男人耶」。

不过也有网友认为，李帝勋本身就是收视与演技保证，既然是翻拍，因应在地化改变部份设定也无可厚非，表示还是会等开播后看成品再做评价。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻