玄彬、孙艺真冲绳度假被捕获！路人惊呆：小孩美到像AI合成！邻居网友加码爆料：小朋友超级像妈妈

韩国演艺圈最强夫妻档孙艺真、玄彬，近日带著宝贝儿子在日本冲绳享受家庭时光，却被幸运粉丝巧遇。

目击网友将这段「电影般」的经历分享到网路，立刻引爆热烈讨论，大家除了羡慕他们的好运气，更对「小小彬」的惊人颜值感到不可思议。

这名网友在社群上还原当时情景，表示自己正在度假村的停车场附近录影，突然注意到一旁的家庭，「小孩可爱到像AI合成的，我当下还跟老婆说『那个宝宝超漂亮』，因为只顾著看小孩，完全没注意到爸妈是谁。」直到事后回想，他才惊觉那正是孙艺真与玄彬一家人。该网友本身就是孙艺真的粉丝，平时会关注她的社群动态。「其实第一天看到她上传的照片，我就觉得背景很像冲绳中部，当时还跟老婆开玩笑说，如果他们真的在这里，应该会住我们这间饭店，没想到随口说说竟然成真了！」他回忆道，亲眼看到两人背影时，他毫不犹豫喊了声「艺真姊！」，结果夫妻俩几乎是同步回头，那个瞬间至今仍让他难忘。「我本来就很爱她演的角色，亲眼看到本人，真的幸福到像在作梦。」



随著这段奇遇在网路上发酵，不少粉丝也涌入留言，直呼「这运气太强了吧」、「光听描述就觉得画面好浪漫」。还有一位自称是孙艺真邻居的网友加码透露，孙艺真本人非常亲切，完全没有大明星架子，「有次她看到我家小孩，还主动称赞可爱，反倒玄彬因为要顾及小孩安全，会比较低调谨慎一些。」该网友也忍不住赞叹：「但说真的，他们家小孩真的超像孙艺真，漂亮到不行！」



而原PO也附言：「完全同意！我第一眼也是被小孩吸走，心里一直想『怎么有办法长这么完美』，就像AI刻出来的一样精致。」这对神仙眷侣的宝贝儿子，意外成为这次讨论中的另一大亮点。



孙艺真与玄彬於2022年结婚，并在同年11月迎来宝贝儿子。婚后两人家庭生活美满，但工作也没停歇，孙艺真接下来有Netflix影集《Variety》与《丑闻》等新作准备与观众见面。这次一家三口在冲绳的悠闲身影被捕捉，也让外界再次感受到这对巨星夫妇私下平凡又幸福的一面。

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