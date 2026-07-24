Disney+《杀人者的购物中心2》李栋旭进化2.0！世界观再延伸　冈田将生登场竟杀了「他」

第一季被《纽约时报》评选为全球最佳影集之一，在各界引领期盼之下，由男神李栋旭主演的《杀人者的购物中心2》终於回来了！这次不同於第一季，除了火力更升级之外，连带李栋旭都是以2.0完全体回归！至於当时什么都不懂的侄女金慧埈，也成长为能独当一面的关键人物，叔侄联手将迎战全面升级的跨国敌对势力，不仅枪战、近身搏斗全面加码，而且日本人气演员冈田将生也惊喜加盟，日韩两大男神首度同台飙戏，一开播就掀起满满话题。

首集就是大场面！

光是第一集就直接祭出高规格大场面，让观众肾上腺素瞬间飙升！不只机器狗、无人机全数出动，每位角色也重新拿起最擅长的武器投入战局。郑进湾（李栋旭饰演）一开头就直接现身，果然在第一季的最后的假死是为了混淆巴比伦！他再次拿起熟悉的手枪杀进敌营，每一幕都火力全开，让人看得目不转睛，其中郑进湾与机器人的近身肉搏更让人看得直呼过瘾！

而首集最令人热血沸腾的，还有郑进湾与贝尔（赵汉善饰演）之间的正面交锋！镜头跟著两人的攻防高速旋转，下一秒又贴近两人，这种拳拳到肉的打戏，彷佛将观众直接拉进战场中央。而两位演员行云流水般的动作设计，完全不冷场，也再次证明《杀人者的购物中心2》在动作戏上的制作规格，比第一季更上一层楼。





终究逃不出郑进湾的世界

一开始为了逃出叔叔郑进湾那种兵戎相见的世界，郑智安（金慧埈饰演）选择离开到渔村生活，尽管如此，她依然时常看见自己亲手杀掉的李圣祖（徐贤宇饰演）如影随形，也让内心的恐惧日夜袭来。好在渔村除了有一群讨海为生的奶奶们之外，还有一名总是替奶奶们忙进忙出的年轻男孩于珍。

于珍的存在让郑智安内心起了变化，没想到某天两人在同一艘船上时，突然海巡人员突袭检查，这时明显看出于珍慌了手脚，未料下一秒他竟搬出一箱装满手枪的鱼箱全部丢入海里，郑智安震惊之余，更发现对方手机上亮著来自Murthehelp的讯息，写下：「何时可以交货？」种种迹象都显示，原来郑智安根本没有逃出郑进湾的世界，原来危机早就到来。



200万美元悬赏金

顺利窃到巴比伦主机的郑进湾等人，却因为主机层层关卡太多频频卡关。就在一群人苦恼於如何破解时，郑进湾突然看到寻人启事上多了一个名字，就是侄女郑智安，而且是紧急寻人公告，悬赏金高达200万美元！原以为侄女已经平安生活的郑进湾，再次看到熟悉的面孔惊讶不已，也代表著他必须回到她身边，一场腥风血雨即将正式展开！



巴比伦东亚分部

早在《杀人者的购物中心2》开播前，不少剧迷就已经开始期待新角色～韩裔日本演员玄理与日本人气男星冈田将生的登场！果然没有让大家等太久，在第二集中，玄理就以东亚分部负责人草剃仁登场，而冈田将生则是一身帅气劲装，骑著重机现身。

尽管冈田将生还没公布真正身份，不过一通与草剃仁的电话，亲密地对她说「我想你了」、「韩国怎么样？」都能看出两人的关系不一般。另外让剧迷震惊的，莫过於巴比伦高层李勇韩（安吉强饰演）竟然在第二集就死在冈田将生饰演的角色刀下，究竟这两人的背景如何？请继续锁定Disney+原创剧《杀人者的购物中心2》！





除了《杀人者的购物中心2》之外，Disney+下半年也将祭出一波韩剧强档接力登场！由南宫珉、金大明与李雪主演的《婚姻之后》，开播后前两集收视率一路突破6%，原本以为是浪漫爱情剧，没想到剧情急转直下成犯罪悬疑反转剧，让不少剧迷看得超入迷。

而8月7日则由《财阀X刑警2》接棒登场，力量男神安普贤再度化身靠「钞能力」办案的财阀刑警，全新加入的郑恩彩则将与他从一见面就火药味十足，两人究竟会碰撞出什么样的火花，成为第二季最大亮点之一。此外由玄彬、郑雨盛、禹棹奂主演、聚焦权力斗争的《韩国制造2》也即将在9月上线，势必再掀新一波追剧热潮。

另一部话题新作《再婚皇后》同样未演先轰动，改编自超人气网路小说，由申敏儿、李钟硕、朱智勋与李世荣携手主演，四人将展开错综复杂的四角宫廷恋。

当然呼声最高的秀智与金宣虎的奇幻爱情剧《魅惑》也只有在Disney+看得到！两人继《Start-Up》后睽违6年二度合作，故事以「绝美吸血鬼×穷画家」的新鲜组合掀起热议。多部好剧连番登场，如果现在还没订阅Disney+，追剧进度恐怕要落后大家一大截罗！

Disney+ 原创剧《杀人者的购物中心2》每周三 下午16:00更新两集

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