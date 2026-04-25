徐仁英登《刘Quiz》泪揭母亲因她「失禁」！母3个月后离世 她跪送火葬场决心活下去

歌手徐仁英最近上 tvN 节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，不仅大聊睽违10年回归的心情，还首度揭开藏在心里很久的伤痛，让现场所有人听了都跟著掉泪。

节目官方帐号日前公开了一段预告，标题写著「盛装打扮、睽违10年回来的女王徐仁英登场」。 影片中，刘在锡看到她华丽又超长的水晶指甲，好奇问说「这现在是流行吗？」结果徐仁英妙回：「我也不知道是不是流行，这只是我最后仅存的一点俗世留恋啦。」一句话笑翻全场。

她还分享自己开频道短短两周就冲破1400万观看次数，当下她反问制作人「我有到这种程度喔？」再度让大家笑出来。不过欢乐气氛没维持太久，徐仁英接下来话锋一转，开始坦承过去最黑暗的时期。 她含泪说，曾经有一次试图做极端选择（轻生），当时妈妈吓到直接失禁。 更让人心碎的是，事隔三个月后，妈妈就离开人世了。 徐仁英悲痛地表示：「我下定决心要活下去的那一瞬间，就是母亲被送进火葬场的时候。 那时候我真的觉得『原来死亡也没什么大不了的』。 我开始想：『我要怎么做才能好好活著？ 妈妈会希望我这样活著吗？』我真的很想让她看到我过得很好的样子。」这段告白让录影现场瞬间陷入一片寂静，徐仁英也忍不住泪流满面。



过去以直率、泼辣形象被封为「跨越线条的角色」的徐仁英，这次在《刘QUIZ》中，诚实告白自己年少轻狂的过往，也对一直守在身边的家人表达满满感谢。 睽违10年重返萤光幕的她，这次的真心话预计又会让观众跟著又笑又哭。

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