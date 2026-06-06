林周焕重回本业！昔没戏拍「去物流中心搬货」，现接演短剧、话剧重返舞台：踏实的男人最帅！

恭喜欧巴再次拿到了片约！实力派低调男神林周焕曾在演艺空窗期跑去物流中心做兼职、开TikTok直播与粉丝互动，真诚努力的态度获得全网大赞。 如今好消息传来，他不仅担任短剧男主角，更重返话剧舞台，演艺之路终於重回正轨！

坠入情感谷底！携手李偲源上演爆裂虐恋

全球知名短剧平台 ReelShort 近日公开新作《距离后悔168小时》，剧情讲述失去一切后销声匿迹的妻子恩惠，与后知后觉面对真相的丈夫周元之间，一段错综复杂的虐心爱情故事。



林周焕在剧中饰演丈夫「周元」，被妻子的继妹设计蒙骗，亲手对最爱的妻子造成了无法挽回的伤害。 直到妻子人间蒸发，他才惊觉一切都是谎言，陷入了彻骨的后悔。 林周焕仅凭眼神和表情的细微变化，就将男主角从起初冰冷毒舌到坠入自责绝望的凄惨心境演得淋漓尽致，细腻演技收获满满好评！



业内人士也盛赞，林周焕扎实的发声与深厚的舞台内功，直接把短剧的质感提升到了另一层次，在短剧特有的超快节奏中，连刹那间的情感变化都抓得滴水不漏，完全是降维打击！



体力演技两不误！挑战舞台戏剧名作《呼吸》

与此同时，林周焕在话剧舞台上也火力全开！他目前正参与英国剧作家邓肯. 麦克米伦（Duncan Macmillan）的代表作《呼吸》（Lungs），在剧中饰演「男子」一角，挑战在几乎没有道具布景的舞台上，与女主角透过高密度的对白，演绎一对情侣在面对巨集大议题与生活剧变时，一次次的命运抉择，极度考验演员的体力与台词功底。 该剧将在忠武艺术中心中剧场 Black 上演至今年 8 月 2 日。



没戏拍就去搬砖！「最踏实演员」用汗水赢得全网尊重

回顾去年8月，曾有南韩网民发帖直击林周焕现身利川酷澎物流中心，非常卖力地负责出货作业，透露这不是他第一次去物流中心打工。 这篇帖文在今年2月被韩国各大社群平台疯传，纪公司随即承认，对於演员在空窗期自食其力的行为表现得十分坦荡，网友也对他放下明星包袱、自食其力的诚实态度表示称赞。 此外，林周焕还开设了TikTok账号，积极通过直播连线与粉丝沟通。



林周焕曾出演《花样男子》、《令人垂涎之岛》、《Oh 我的鬼神君》等经典剧集，在综艺《偶然成为社长》第二、三季中，更是默默做事、贴心照顾所有人的全能暖男担当。 这次看到他听过空窗期、久违回归演员本职，让网友不约而同为他感到开心。



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