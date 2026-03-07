李炳宪被自家演员出卖！韩志旼揭BH娱乐酒桌文化：女神们的酒局也有阶级！韩佳人其实是隐藏版酒豪？

韩国经纪公司BH娱乐旗下聚集了李炳宪、韩孝周、韩志旼、朴宝英等一线演员，私下的互动与酒桌文化备受粉丝关注。 日前，韩志旼与韩孝周、 朴宝英三大女神合体登上由刘在锡主持的YouTube频道节目《藉口Go》，三人竟联手出卖公司同事，大聊私底下超有画面的真实面貌，笑翻全场！

当聊到公司的聚餐文化时，韩志旼语出惊人地表示：「我们BH娱乐的男演员们其实很没有存在感，因为大家都超早回家的！」她更直接点名两位元老级前辈，加码爆料「高洙前辈完全不能喝，李炳宪前辈其实酒量也很差！」毫不留情面的发言让现场陷入一片混乱。



不过话锋一转，韩志旼也揭露了公司里女演员们「超有秩序」的酒桌生态。 她笑说：「我们女生也不会硬逼谁喝，我们有个『秋瓷炫会长』，然后『李智雅里长』，还有金高银就死守在她们旁边。 」她谦虚地表示自己在这个体系里只是个小角色：「我连想当个『小霸王』的念头都不敢有！」最后还不忘再补一枪：「其实韩佳人也是超级能喝的！」一句话立刻勾勒出BH娱乐女演员们私下的豪爽性格，让粉丝们笑称「原来女神们的酒局这么有阶级感！」

除了揭晓酒桌权力结构，朴宝英也分享了最近在新年聚会上发生的趣事。 她小心翼翼地说：「我讲这个不知道瓷炫姊姊会不会生气喔...」接著娓娓道来：「新年聚会时，瓷炫姊姊带了一瓶超棒的红酒来。 第一杯要干杯的时候，姊说：『想要多少福气，就倒多少酒。』结果她看到我倒的量，竟然直接问：『呀，你就只想得到这样吗？ 』



朴宝英当场重现当时的情景，慌张地回应：「没有啦姊！我超想得到很多福气的！」随即做出赶快加满酒的动作，可爱又真实的反应让一旁的梁世灿忍不住赞叹：「这姊姊个性真的很阿莎力耶！」

透过这次的节目，不仅让外界看到BH娱乐演员们私底下紧密又温暖的情谊，也展现了他们在镜头外最真实、幽默的一面，引发网友热烈讨论。



