白种元时隔1年回归YouTube！争议后全面复出，一句「最近很热吧」掀两极反应

因各种争议与民众申诉而全面暂停电视活动的「The Born Korea」代表白种元，透过YouTube频道正式宣告回归，引发关注。

5日，「The Born Korea」方面宣布，白代表将以拥有597万订阅者的个人频道为核心，重新启动面向全球观众的交流活动。



当天，白种元透过《料理秘笈》出现在观众面前。他在影片中并未特别提及自己空白期或回归的复杂心情，而是以平静态度面对镜头。他说：「韩国的工作伙伴们最近是不是有点热？天热的时候，韩国通常会吃冷汤面。」并接著表示：「今天我会教大家一个非常简单、超级快速的冷汤面做法。」



先前，白种元在2024年底公司上市后，因接连爆发各种争议，於去年5月宣布暂停活动。他从「白火腿」礼盒定价争议开始，接连卷入柑橘风味啤酒果汁含量争议、产地标示法与建筑法违规嫌疑等多项风波。

其中涉及产地标示的案件甚至进入警方调查，但检方认定并无故意性而不予起诉；食品卫生法违反嫌疑也在内部调查阶段被判定无嫌疑结案。最终截至今年初，多数案件均以无嫌疑结论落幕，他也被认为洗清了相关争议。

随著疑云逐渐消散，白种元开始为复出铺路。今年3月31日，在首尔江南区举行的定期股东大会结束后，他在接受媒体采访时表示：「去年因各种团体不合理的申诉与检举，失去了整整一年的时间。」并暗示将重新开始YouTube活动。



当时他也谈到是否回归地面电视与综艺节目，他表示：「目前还没有具体计画」，但补充说：「既然所有冤屈都已澄清，未来也会正面考虑电视出演的可能性。」不过他也强调：「现在最重要的是专注於推广韩食文化到全世界，这才是本业。」

全新改版的白种元频道，将不再只是单纯的料理节目，而是聚焦「韩食全球化」。除了强化让海外观众也能轻松跟做的K-Food食谱，也将推动与加盟店主的共生合作。



特别是从地方特产开发限定菜单，到实际门市上市的过程，都将以纪录形式呈现，增加公共价值。

「The Born Korea」也将原本混杂公司内容的频道重新拆分，建立独立平台。针对海外主厨的B2B酱料使用教学与品牌菜单介绍的「TBK」频道，以及以短影音形式分享公司幕后故事的「The Born NOW」频道也同步公开。

在白种元时隔一年回归后，网路上也出现两极评价。长期等待他食谱与节目的粉丝表达热烈欢迎与支持，但也有人对过往争议仍心存疑虑，持续抱持冷淡甚至批判态度。

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