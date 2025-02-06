大S&具俊晔就是台湾杉菜&韩国道明寺！宋赞养曝韩版《流星花园》「具俊表」暗指具俊晔

在台发展的网红暨韩文老师宋赞养，对於近期大S过世并与具俊晔天人永隔之事，和许多台韩网友一样震惊与不舍，今（5）日上午他再次发了一篇文章，透露韩版《流星花园》（花样男子）和大S及具俊晔的关联。

宋赞养文中提到韩国人取名若是汉字名都会有其意义，更说明韩国有「命名师」一职，《花样男子》主角群的名字应是命名师雕琢而成，例如韩版衫菜「金丝草」虽为纯韩文名，但韩版花泽类叫「尹芝煦」（台湾播出时译为尹智厚），有疗愈女主角的意涵。最令人震惊的是，韩版道明寺叫「具晙标」（台译具俊表），和具俊晔在韩文上仅有一字之差，由於「具俊表」并非常见的名字，因此不难让人联想具俊晔！



宋赞养提及具俊晔酷龙队友姜元来就说过此事，「很难当作偶然」，《花样男子》男主角应参考了现实世界中「台版衫菜」大S与具俊晔的爱情故事。而为何《花样男子》播出时，此事并未受到讨论？宋赞养解释《花样男子》首播时是2009年，台韩两地应该没什么人记得大S与具俊晔的爱情故事，但他相信具俊晔本人听到男主角名字一定很震惊。



▼宋赞养完整发文



回顾姜元来当初提起的完整内容，姜元来直言：「男主角叫具晙标像话吗？编剧一定知道具俊晔和《花样男子》有什么关系才取名的！」当时具俊晔板著一张脸摇头拒谈，应该是因为当时大S和汪小菲还有婚姻关系，旁人一度缓颊「她已经结婚了」，不过姜元来还是把想讲的话都讲出来。



大S与具俊晔2022年结婚后，‎theqoo‎也有网友提到《花样男子》首播时便觉得「具晙标」听起来不是很帅气但微妙的顺口，后来想想可能真的有关联，底下网友赞同名字特别但让人印象深刻，也有人说少女时代孝渊就曾口误过把具晙标讲成具俊晔。

回到宋赞养的文章，他最后写下：「（分手后）他一个人成为了一名孤单的道明寺，而我想那也是他之后再也无法想像去找别的女人的原因之一了吧。最后台湾的杉菜终究回到了一位韩国真正的道明寺并且嫁给了他，所以我更是无法接受这结局。」台湾的衫菜和韩国的道明寺短暂重逢，却又永远的分离，令人无限喟叹。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻