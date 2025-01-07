【韩网热门】李敏镐认为《花样男子》放在现在根本无法播出

李敏镐和孔晓振近日做客申东烨网综《心酸的哥哥》（申东烨的碰杯哥），李敏镐提到2009年自己主演的大热韩剧《花样男子》：「第一集播出后，我的迷你小窝被各种咒骂填满了。」

孔晓振问：是说他发型不好看吗？ 李敏镐：「因为欺负金丝草！确实，第一集的内容全都是欺负她。 我的迷你小窝本来只有几千人来访，突然涌入50万、60万人，全都在写咒骂的留言。」



李敏镐担心事态不妙，但第二集播出之后，之前的骂声都变成了喜爱。 孔晓振：「现在播的话恐怕要被起诉...」李敏镐：「不止被起诉，根本无法播出吧！校园暴力啊，用灭火器喷人之类的。 现在还有不少相关的meme呢。也许当时大家都有点疯掉吧。」

原PO表示：那些年，我们都有点疯掉...



韩国网友评论：

1. 现在想想确实是校园暴力啊... kkk

2. 漫画原著更夸张呢，完全无法理解为何会爱上那样的男生

3. 韩剧版已经比日剧版和原著温和很多了

4. 现在的话连拍都不会拍吧

5. 如果放到现在，应该不是《花样男子》，而是《少年法庭》或者《黑暗荣耀》吧

6. 现在拍的话，大概会变成金丝草向F4复仇的剧情ᅮᅮkkk

7. 其实当时也蛮多人骂的，所以我一直都是花泽类派...

8. 漫画原本的男主是花泽类，道明寺是反派来的，但因为道明寺人气太高，后来改成了道明寺当男主

9. 毕竟原著是1992年的，电视剧也是2009年拍的，放到现在如果不大幅修改是不可能播出了

10. 我看原著时完全被吓到，听说拍真人版时也很惊讶，结果第一集看到李敏镐就被迷倒，一直追到剧终

11. 话说回来，去掉这些戏份就不是《花样男子》了

12. 那时候大家都为《花样男子》疯狂，包括我和身边的人都迷得不行kkkk

13. 《花样男子》在各国都很受欢迎，李敏镐的人气有一半来自这部剧吧，全世界都爱真的太神奇了kkk

14. 金三顺也有男主扇女主巴掌的镜头啊... 真的只有那个时代能拍

15. 哇我也是看完第2集被具俊表迷倒kk

16. 李敏镐真的演技很赞，完全演活了具俊表。 那个海螺面包的发型也相当震撼，多亏了脸是李敏镐才能接受kkk

17. 小时候看剧真的没想太多... kkk

18. 我当时觉得我们国家没人这样，就当奇幻虚构剧看的，很开心kkk

19. 当年大家可能真的被什么蒙住了双眼，集体疯掉了kkkk

出处：https://theqoo.net/hot/3561361316

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