【韩网热门】如果符合口味就是神剧，但如果不符合就完全看不下去！观众评价超两极

据说这些作品「如果符合口味就是神剧，但如果不符合就完全看不下去」，观众们好恶分明、评价两极分化。

1. 《继承著们》



2. 《女神降临》



3. 《背著善宰跑》



4. 《花样男子》



5. 《原来是美男》



6. 《宫》



7. 《XO，KITTY》



韩国网友评论：

1. 《善宰》看了第一集，实在受不了了

2. 好神奇，大部份都不符合我的口味，连看都没看过

3. 我只看过《宫》，剩下的连看的想法都没有

4. 我对高中生不感兴趣

5. 的确，这个类型看不下去

6. 全都看过，《善宰》不属於这里，不过我都很喜欢，只要忍受这个题材的特性，就会觉得还不错

7. 全都是我喜欢的作品啊

8. 《善宰》和其他剧完全不同，我以为是校园故事，其实并不是

9. 我只看过《宫》，这是我的人生剧

10. 没有一部我看完的，因为推荐《善宰》的人太多，尝试看了一下，根本看不下去

11. 只看过《原来是美男》，其他剧只看过一些片段

12. 这是我看不进去的类型，还有什么恶魔之类的

13. 原来我喜欢这个类型啊，全都看过

14. 我只看过《继承著们》，小时候觉得很有趣

15. 全是我的口味，我不喜欢剧情片，题材太阴暗了，围绕医院和犯罪的全都不看

16. 其实《善宰》一点都不肉麻

17. 只看过《继承者们》和《原来是美男》，当年还小，能够忍受，全都看完了，现在觉得太肉麻根本看不下去，哈哈哈哈哈哈，《继承著们》还蛮搞笑的

18. 小时候都会看，长大之后就看不下去了

19. 都是我看不进去的作品

20. 都是我讨厌的剧

21. 《女神降临》还不错啊，反而是《继承著们》比较肉麻

22. 虽然设定很幼稚，但是如果很有趣的话，也会笑著看完

23. 全都只看了前面一点点就放弃了

24. 我只看了《善宰》，真的超级好看啊

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