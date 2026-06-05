Gary8岁儿子小好用专业DJ软体编曲！超龄架势惊呆网友：这基因太扯，我8岁还在玩沙

嘻哈团体Leessang出身的歌手Gary（개리），近日在个人社群公开儿子小好的近况影片，只见年仅8岁的小好竟然正在使用专业音乐编曲软体，专注调整节奏与音轨，超龄的架势让网友全看傻眼：「这基因太扯！」

Gary在Instagram写道：「朋友生日派对上说要放音乐，嗯...」并附上一段影片。 画面中小好端坐在电脑前，萤幕上显示的正是业界DJ与音乐制作人常用的专业编曲软体，他时而调整节拍、时而修正整体结构，认真模样完全不像一个才8岁的小孩。 Gary在身后默默观察，轻声给出建议：「慢慢来，非常慢。」化身儿子的专属音乐导师，画面超温馨。影片最后，父子俩一起聆听完成的作品，小好听著自己编出来的节奏，忍不住跟著摇头晃脑、身体自然摆动，一脸满足的模样让粉丝直呼：「有够可爱！」



网友看到影片后纷纷留言：「8岁就在用专业软体编曲，我8岁还在玩沙子吧？」、「这不是遗传，根本是复制贴上！」、「Gary夫妻把儿子教得真好，未来音源强者预定」、「这还只是小学生???」等。

Gary於2017年与小10岁的非艺人妻子结婚，生下小好。 2020年父子俩曾一起出演KBS2《超人回来了》，当时小好的可爱模样圈粉无数，被观众昵称为「人间小可爱」。 时隔4年，小好已经从当年的小萌娃，长成一位认真玩音乐的小学生。 不少当年追节目的「云阿姨」、「云舅舅」看到影片都感动表示：「看著小好长大，现在竟然会编曲了，时间过好快！」



Gary目前与妻儿过著低调幸福的生活，偶尔透过社群分享儿子的日常，每次都能引发热烈讨论。 看来小好不只继承了老爸的音乐天赋，连「自带话题」的体质也一起遗传了！

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