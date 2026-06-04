《尸杀禁区》荣登香港近五年韩国电影开画票房No.1 全智贤女神魅力不减 上映一周突破800万票房

由《尸杀列车》名导延尚昊执导，影后全智贤阔别11年重返大银幕之作，备受期待的韩国丧尸巨献《尸杀禁区》於5月28日在香港正式上映后，开画首日即强势登顶，荣登近五年香港开画票房最高的韩国电影，并连续6天稳坐单日票房冠军宝座，创下亮眼纪录。

截至开画当日下午，电影已打破近五年韩国电影的开画票房成绩，刷新近五年韩片开画冠军纪录。





电影由《尸杀列车》导演延尚昊执导，影后全智贤相隔11年重返大银幕，网罗具教焕、池昌旭、申铉彬、金新绿、高洙等豪华阵容。故事讲述一场不明病毒在首尔摩天大楼爆发，生还者被困疫厦内，面对拥有集体意识、不断进化的丧尸群，展开极限求生与智斗。





全智贤透露开拍前经已相当佩服延尚昊导演，今次饰演幸存者团体中的领袖权世正教授的全智贤分享：「我一直都是延尚昊导演的忠实粉丝。我非常佩服他在许多作品中都塑造了强势的女性角色，而且我一直都有在默默支持他的成功。我在收到剧本之前就已经考虑接受这个角色，而读完那个干净俐落的故事后，更觉得这个角色极具吸引力。」她这番话让人一窥《尸杀禁区》引人入胜的世界及其扣人心弦的故事线。





《尸杀禁区》早前於第79届康城影展「午夜展映」单元作全球首映，现场获得长达7分钟的企立掌声，外媒及观众一致赞誉为「韩国丧尸电影新高峰」以及「延尚昊丧尸宇宙的最高峰」。

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