离开NCT后首陷风波！Mark因穿错服装卷入种族歧视争议　公司出面郑重道歉

歌手 Mark 因穿著被视为种族歧视象徵的南部邦联旗（Confederate Flag）图样服装而公开道歉。

其所属公司 Upper Room 在昨天发布声明表示：「对於该件T恤造成大家的不适与失望，我们致上最诚挚的歉意。」

Mark 日前曾穿著印有美国南部邦联旗图案的T恤。南部邦联旗是美国南北战争（1861年至1865年）期间，主张维持奴隶制度的南方11州所使用的旗帜。此后，白人至上主义团体三K党（KKK）也曾将其作为反对黑人民权运动的象徵，因此逐渐被视为种族歧视的代表符号。



Mark方面解释：「该服装是以复古服饰的概念所挑选，但在认知到T恤上图案所具有的历史意义及敏感性后，便立即采取措施，不让其出现在官方内容中。然而相关照片仍流传至外部。」

他也表示对此事负有全部责任，并说：「无论原本意图为何，我们承认自己应该更加谨慎。我对这次失误深感责任重大。」

经纪公司进一步表示：「我们坚决反对种族歧视、仇恨及各种形式的歧视与不宽容行为。对於因这次事件而受到伤害的人们，我们深表歉意，也会努力避免类似情况再次发生。」

接著补充道：「再次向所有因这起事件而感到受伤与失望的人致上最诚挚的歉意。未来我们将以更大的责任感与更周全的态度面对每一件事。」

此外，Mark已於今年4月退出男团 NCT，结束与原经纪公司长达10年的合作关系。并於本月3日宣布成立个人企划公司，正式展开个人活动。

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