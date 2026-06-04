李宰旭入伍前最后一部戏！《医到孤岛爱上你》化身胆小鬼医师　零偶包演出成功出圈

Disney+口碑话题热剧《21世纪大君夫人》播毕后，不少网友都纷纷敲碗希望可以再来一部恋爱剧！Disney+听到了，由李宰旭、辛睿恩携手主演的医疗喜剧《医到孤岛爱上你》，改编自网路漫画《死撑医生》，描述在一座偏远岛屿「平同岛」上发生的各种医疗挑战！作品才刚开播就冲上Disney+台湾收视冠军，更在韩国创下全国收视率4.045%，其中李宰旭零偶包的演技可说是出圈大成功。

李宰旭「窝囊演技」大成功

过去时常都饰演帅气、菁英角色的李宰旭，在《医到孤岛爱上你》中则化身成一位怕虫、怕船又怕海的公卫医师都志义，每次搭船都像鬼门关前走一回，到了平同岛更是接连被虫虫吓得糗态百出，还被狗吓到爬树！表情自然又生动，而且还带著一点窝囊感，让人不禁会心一笑，也让他演技再上一层楼。连带作品第一集就冲上南韩全国收视率4.045%的好成绩。



辛睿恩短发造型回归

曾被誉为「短发女神」的辛睿恩，曾被南韩网友大赞是最适合剪短发的女人！在《医到孤岛爱上你》中她饰演一名护理师陆遐俐。再次回归短发造型，加上甜美的笑容，在海边场景中都像女神一般闪闪发光。

第一集中，都志义在港口看见她豪迈地大口喝著啤酒，微风吹乱发丝的模样，让他瞬间深深著迷。不少网友看到辛睿恩短发回归都开心高喊：「辛睿恩短发比长发漂亮太多了！」、「根本就是国民妹妹来著！」



内心的秘密

首两集中纷纷交代了男女主角内心的创伤，都志义不敢搭船似乎有个痛苦的记忆，第一集医师好友打给他，谈到了「善友都离开好久了⋯」再加上回忆中出现小船、遗照、有人浑身是血、以及他与一位女孩一起戏水的模样，交代了他悲伤的过去可能跟「水」息息相关。

至於陆遐俐则是父母双亡、由奶奶带大的孩子。从她调皮偷喝祭祀父母的酒开始，能看出她原本拥有一个感情融洽的家庭。而在一次救援行动中，陆遐俐面对一名坚持不愿就医的父亲，当场下跪痛哭，哽咽地说：「如果不给他们任何机会为你做点什么，你要家人怎么活下去？所以为了你女儿，去治疗吧！」这段发言不仅成功打动对方，也能窥见陆遐俐将自己失去父母的遗憾，投射在这场救援之中。





越界的同事情谊

一次的晕倒结下不解之缘的两人，再次见面时都志义却因触碰到往事而大发雷霆，还要陆遐俐别越界？！不过陆遐俐也不是省油的灯，每每看到都志义时都会把「越界」二字挂嘴边，让两人之间有了特别暗号。

直到某次虫虫爬进都志义的衣服内，他才同意陆遐俐「越界」把虫虫抓出来。似乎也是从这时候开始，都志义同袍曾说过的话：「在岛上最忌讳三件事『事件、人、爱情』」正在悄悄发芽中。究竟两人后续还会在这座岛屿上发生什么故事？请一定要锁定Disney+独家跟播的《医到孤岛爱上你》！



除了现正热播的《医到孤岛爱上你》外，无论是想再回味一次边佑锡与IU的神作《21世纪大君夫人》，还是朴宝英、李光洙、金圣喆紧张刺激的《赌金》都可以在Disney+一次追完！另外《杀人者的购物中心2》也即将上线；以及在第一季就拿下百想艺术大赏「电视剧部门 最优秀男主角」的玄彬主演的《韩国制造2》也准备要强势回归，别错过Disney+给你的韩剧大礼包。

Disney+ 独家跟播《医到孤岛爱上你》每周一、二 晚间10:30首播

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-e9b9326f-fd16-4b6b-86ca-33ff4add7118b

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