朴志训惊吐入伍计画！不去伙房兵「因为超累」却梦想进海军陆战队，背后原因竟是这个

凭藉电影《王命之徒》中「端宗」一角演技获高度肯定、人气大爆发的朴志训，日前在热播剧《菜鸟伙房兵》中继续展现精湛演技，成功从悲情君王转型为搞笑又呆萌的天才伙房兵。 然而这位当红炸子鸡近日受访时却惊爆：明年一定要去当兵，而且目标是海军陆战队！

朴志训近日在首尔三清洞接受媒体专访，聊到tvN月火剧《菜鸟伙房兵》的拍摄幕后。 他在剧中饰演天才伙房兵「姜成宰」，从什么都不懂的菜鸟新兵，一路觉醒成为料理高手。但现实生活中呢？ 朴志训笑著自爆：「当初接这个角色，有一部份原因是想藉机跟料理变熟一点，结果反而越来越远了。」他说自己本来就不太会做饭，为了演好角色拼命练习切菜，「虽然切菜技巧进步很多，但整体来说，我跟料理的距离好像更远了。」



被问到那之后真的去当兵会不会想当伙房兵？ 他立刻猛摇头：「绝对不要！ 几百人份的餐点只有几个人负责，还要比别人早起，真的是非常累的岗位。 我还是比较适合去接受体能训练。」

朴志训透露，明年一定要去当兵，再也不拖延。 而且他对海军陆战队有著非比寻常的浪漫情怀：「从小就对高强度训练很有憧憬，比如在屋顶上垂降、在山里进行特殊任务，这些我到现在还是很向往。」



但除了热血男儿的梦想之外，还有一个更私人的原因——为了克服深海恐惧症。 朴志训坦言：「其实我有一个很害怕的东西，就是深海。 又黑又暗的海洋让我非常恐惧，但我想透过训练去克服这个恐惧，这也是我梦想加入海陆的原因之一。」他坚定地说：「希望透过训练，亲自打破并克服那个恐惧。」

那有没有做好军中生活的心理准备呢？朴志训幽默地说：「前辈们在剧里都很疼爱成宰，我想现实生活中，只要我懂得看眼色、做好该做的事，应该也能获得前辈们的疼爱吧？」展现了机灵的一面。不过他也提到，海军陆战队搜查队有年龄限制（满18岁至28岁），「所以明年无论如何都必须去了。 就算考试没过、进不了搜查队，我还是会去海陆。」语气坚定，展现出不同於萤幕上可爱形象的男子汉气魄。



朴志训近期可说是声势大涨。 去年在电影《王命之徒》中饰演悲剧君王端宗，细腻演技打动无数观众，人气跟著大爆发。 紧接著在《菜鸟伙房兵》中彻底甩开悲情形象，以夸张搞笑、呆萌又真诚的演出再度圈粉，剧集收视率冲上7%，更在OTT平台TVING连续三周拿下付费贡献者人数冠军。



从王世子到阿兵哥，朴志训用实力证明自己不是只有颜值。 而明年即将入伍的他，也让粉丝们既不舍又骄傲——看来这位「端宗欧巴」到了军中，也会是一条活龙！

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