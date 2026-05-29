韩国观光公社K-Stage Festival 2026 集合多出韩国话题剧场作品，感受不一样的韩流魅力

您的游韩方程式是不是离不开追星看 K-POP演唱会、到美妆店扫货时下最流行的K-BEAUTY美妆品、到大街小巷品尝社交平台话题K-FOOD？虽然这些行程和活动都十分精彩，但其实到韩国旅游的节目仍有更多选择！K-Stage Festival把韩国的剧场文化带到东九文化中心，展示韩流舞台更全面的艺术魅力！活动将由2026年6月25日起，一连四天每日设两场不同主题的精彩舞台演出，希望观众在欣赏完表演后，会出发到韩国当地的剧场探索更多不同舞台剧作，为韩国旅游增添更多乐趣。

舞台作品简介及重点推介

K-Stage Festival为大家准备了4部韩国话题剧场作品，其中3出剧作将浓缩成精华版本，组成主题汇演；另一套则为原版音乐剧。现场将提供字幕，部份作品本身不设任何对白，不论大人小朋友都可以理解到故事发展！演出作品包括：

1. 音乐剧〈Inside Me〉

作品简介：您有试过吃了一顿不怎么样的饭、参加了不怎么享受的聚会、看了不合口味的电影，但为了看起来很幸福，而在社交平台上假装很喜欢这一切吗？〈Inside Me〉是一部以社交媒体为主题的韩国原创音乐剧，故事讲述当红KOL在追寻梦想时遇上瓶颈，并开始察觉「网络世界上的自己」和「真实的自己」好像渐行渐远。观众将与她一同踏上寻回自我的旅程，见证主角如何透过与不同登场角色的互动，从而探讨「怎样才是最真实的自己」这个人生课题。

必看原因：〈Inside Me〉在韩国已累计演出逾1,100场，并获3,000则接近满分的观众好评。作品包含了韩国剧场公演的一大特点：在演出的中途会有观众互动环节，让观众成为剧情一部份，因此世界上不存在一场一模一样的〈Inside Me〉演出！作为音乐剧不得不提的当然还有音乐，〈Inside Me〉以节奏感十足的K-POP风格音乐构成，充满活力，喜欢K-POP的朋友一定可以投入其中。



2. 汇演作品(一) 〈JUMP〉

作品简介：谁说只有使用相同语言，才可以互相明白对方？〈JUMP〉将会颠覆您的认知，即使演出期间不会有任何对白，但保证同样可以令您捧腹大笑！故事讲述一个武林高手世家，某天突然遭大胆窃贼入侵家中！到底这个家庭可否以自己最擅长的武术击退贼人，迎来大团圆结局；还是会发生更多意想不到的事情？

必看原因：〈JUMP〉曾先后於英国伦敦西区及纽约百老汇长驻演出，并於连续两年蝉联爱丁堡艺术节票房冠军及勇夺喜剧大奖，在全球都备受爱戴。作品中既有高难度武打动作，又有幽默滑稽的情节，不论是大人小朋友都会感受到当中的乐趣！



3. 汇演作品(二) 〈伟大的跆拳道〉(The Greatest Taekwondo)

作品简介：跆拳道是韩国国技，却绝不止是一种运动。〈伟大的跆拳道〉将这门武术从道馆带进剧院。作品融合了传统武术和现代表演艺术，演出者将在K-POP音乐及韩国国乐、经特别设计的影像与灯光映衬之下展示高难度的旋转、空中击破等跆拳道技术。

必看原因：跆拳道起源於韩国，是比K-POP更早传播至全世界的韩国文化艺术。这次的演出单位由韩国国家代表级跆拳道选手组成，观众将会看到整齐划一的群舞动作，以及充满力量的表演！



4. 汇演作品(三) 〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉

作品简介：「青春」、「梦想」都是不分国籍与年龄，任何人都能够共鸣的主题。〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉故事正是延续了经典青春校园韩剧〈星梦高飞〉的世界观，讲述一群年轻人为了梦想而奋斗，并在过程中经历成长痛、学习失败过后重新出发、突破自我的故事。剧中结合了K-POP音乐、现场演唱，以及强劲编舞，虽为音乐剧但同时亦犹如K-POP演出，保证能令观众目不暇给。

必看原因：不论您是韩流元老级粉丝还是新粉丝，都一定会喜欢〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉！对看过於2011-2012播映的〈星梦高飞〉韩剧粉丝而言，这部作品绝对是回忆杀，观赏新剧情时必有另一番趣味。近年有留意韩流的朋友则一定对本作品的导演兼音乐制作人和编舞监制非常熟悉，因为前者正是《鱿鱼游戏》的音乐总监；而后者则是为SEVENTEEN、BTS编舞的崔容俊。INFINITE张东雨、VICTON 姜升植及林势俊等人将会来港参与演出。



预订门票方法及日程

K-Stage Festival 四日间的所有门票均为免费*，有兴趣的朋友只需要在2026 年5 月29 日起到art-mate 网站，挑选想观看的场次并完成预订手续即可凭电子门票入场。更多购票详情请参阅门票网站。

预订日期：2026年5月29日起

开始预订时间：中午12时正

预订门票网址：https://www.art-mate.net/doc/96495

按金及手续费：*注意为了确保更多观众能够入场、减少预订门票后缺席的情况，预订门票时art-mate将会收取港币$100按金，持票人出席预订场次后，将在活动结束后收到由art-mate退还的港币$100按金。另外，使用付款平台支付按金时亦会产生手续费，该手续费则不会获退还。

按金退还日期：2026年7月15日或之前（如有任何疑问，可查询购票平台art-mate）



网上旅行平台Klook 推出《飞跃舞台, 玩转韩国》推广活动

在香港欣赏过浓缩版的〈JUMP〉、〈伟大的跆拳道〉、〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉后想飞到韩国观看完整版，或是看过〈Inside Me〉后想再看其他音乐剧作品？不如就在下一趟韩国之旅加入观看剧场作品的行程！

韩国观光公社与Klook联手推出多部韩国人气剧场作品和旅游体验产品折扣优惠，今年6月8日起至7月31日期间，只要输入专属优惠码，即可享费用减免！优惠名额有限，先到先得。

优惠适用於以下商品：

・ 人气韩国演出商品：使用优惠码「KRSHOWS」可享折扣优惠

・ 韩国旅游产品：使用优惠码「KRSUMMER」可享折扣优惠

・ 韩国铁路(Korail)车票：使用优惠码「KRKORAIL」可享折扣优惠

*加码优惠：购买韩国旅游产品的顾客，可独家获得折扣券购买人气韩国演出商品

更多活动详情可留意Klook活动专页(网址将於稍后公布)。



K-Stage Festival 活动详情

日期：2026年6月25日 (四) - 6月28日 (日)

时间：下午2时半，下午7时半

(各场次约110 - 120分钟)

地点：东九文化中心(剧场)

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究