下一个《禹英禑》神话？韩剧《稻草人》收视狂飙、口碑炸裂，朴海秀x李熙俊引爆犯罪惊悚新巅峰！

ENA 热门韩剧《稻草人》展现出不容小觑的上升气势，正逐渐成为家庭剧场中的全新话题作品。随著集数推进，口碑持续发酵，收视率也画出飙升曲线，是否将成为新一波的热门现象级作品，引发高度关注，观众也可随Viu紧贴最新进度。

《稻草人》是曾透过《模范计程车》（模范的士）获得极高评价的朴俊宇导演＆李智贤编剧，两人再度合作的最新作品，讲述在追查连环杀人案真凶的过程中，刑警姜泰周（朴海秀 饰）不得不与自己最厌恶的检察官车恃颖（李熙俊 饰）展开意想不到合作的犯罪搜查惊悚剧。



尤其本作是以京畿道华城发生的李春在连环杀人事件为题材，该案件同时也是电影《杀人回忆》的灵感来源。剧名《稻草人》同样取材自真实事件，灵感来自当时警方为了诱导犯人自首而设置的「稻草人」，藉此传达追查事件背后真相与人性群像的讯息。这起长年未破的悬案，直到2019年才在时隔33年后抓到真凶，案件真相也因此曝光於世。





《稻草人》透过交错描写1988年至2019年、横跨30年的时间线，大幅提升作品沉浸感，再加上细腻且充满感性的导演手法、扎实剧本与演员间的完美配合，很快就以「高完成度作品」口碑传开。尤其朴海秀、李熙俊、郭善英等「值得信赖的演员」所展现的高密度演技火花，更让渴望正统类型剧的观众获得极大满足。



最引人注目的，莫过於收视率走势。《稻草人》於上月20日以2.9%开播，播出后立刻在网路社群与SNS上获得大量好评，收视也迅速攀升。尤其本月5日播出的第6集更冲上7.41%，直至第8集也维持在7.44%，持续刷新自身最高纪录。这个成绩甚至超越去年ENA月火剧《善良的女人夫世弥》创下的7.1%纪录。

＊延伸阅读：【全网起鸡皮】《稻草人》真凶竟是「他」！朴海秀×李熙俊双雄对决火花四溅 网民封为「2026剧王」



这股气势，也让人自然联想到ENA频道历代最成功作品《非常律师禹英禑》。《非常律师禹英禑》温暖描绘了拥有天才头脑的自闭症光谱律师禹英禑（朴恩斌 饰）的成长故事，在2022年播出时掀起社会级热潮。该剧从首集0.9%起步，最终回更创下惊人的17.5%收视率，成为ENA代表性的成功案例。



目前《稻草人》在全12集当中，已公开约一半剧情。随著剧情正式进入后半段，外界也关注它是否能改写ENA戏剧历史。尤其若能持续维持类型剧特有的紧张感、演员精湛演技与扎实叙事，被评价为另一部「ENA现象级作品」的可能性也相当高。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻