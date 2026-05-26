DAY6度云卷入恋爱＋结婚传闻！对象被指网红柳惠珠妹妹A某，JYP仅回应「没有立场」，韩网热议升温

人气乐团 DAY6 鼓手度云近日卷入恋爱传闻，对象被指为《脸赞时代》出身的网红柳惠珠（유혜주）的妹妹A某柳智裕（유지유），引发关注。

近期在网路社群中，有关度云与A某交往的传闻持续扩散。有网友指出，A某在与交往9年的前男友分手后，疑似与度云展开新恋情，并提出多项「线索」作为佐证。

包括两人住家装潢与摆设风格相似、度云车内出现的狗与A某宠物外观一致等细节，以及度云近期在 YouTube 公开的香水、钥匙圈与玩偶等物品，而A某也被指出使用相同香水及类似设计钥匙圈，相关内容皆来自 SNS 与公开画面，引发讨论。此外，网路上也传出两人曾与婚礼策划师会面谘询的说法，使结婚传闻进一步升温。



对此，所属公司JYP娱乐於今日（26日）仅回应「没有立场」，未再进一步说明。

而JYP娱乐的回应曝光后，也立刻在韩网掀起热议。网友纷纷留言：「呵呵呵，没有立场的话，几乎不是事实吗」、「任谁看都是真的」、「但是女人也不是奇怪的人，爲什么反应会这样」、「如果粉丝们不发疯的话，应该也不会有报导吧」、「都30多岁了谈恋爱又怎么样」、「在 YouTube 上介绍情侣单品是个问题」、「粉丝们骂女方和女方的家人，真的好恶心」、「DAY6 都反应出了像偶像一样的人气，恋爱怎么会没有任何影响呢」、「柳惠珠妹妹真的很漂亮，也很善良」等，反应热烈。



度云於2015年以 DAY6 鼓手身份出道，近期也曾出演MBC综艺《我独自生活》，并参与罗PD新综艺《到底为什么要登山》，展现多样活动面貌；而A某则活跃於 YouTube 与Instagram，持续经营个人社群内容。



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