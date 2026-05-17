掀衣救赎！高胤祯「母爱式拥抱」大 14 岁具教焕，《努力克服自卑的我们》破格镜头引爆韩网激战：是治愈神作还是物化女性？

由高胤祯与 具教焕 主任演的 JTBC《每个人都在与自己的无价值感战斗》昨晚播出第 9 集，剧中高胤祯为了安抚恐惧的具教焕，竟上演「掀开上衣、将男方拥入怀中」的母爱大暴发戏码。 镜头一出，随即在全韩网掀起大规模论战，正反两派吵到不可开交！

落魄导演焦虑惊恐，高允贞化身「有力量的妈妈」掀衣救赎

剧中，步入中年才即将以导演出道的黄东满（具教焕 饰）顶著排山倒海的现实压力，在吹灭卞恩雅（高允贞 饰）为他准备的庆祝蛋糕时，内心充满了对失败的焦虑。 察觉到爱人的恐惧，恩雅坚定表示会当他的防空洞，如果他想逃跑她会想尽办法帮他，绝对不会让他重蹈自己曾走过的恐惧。 接著，恩雅实践自己的人生目标——成为「有力量的妈妈」，毅然掀开上衣，将黄东满紧紧揉进胸口怀抱。 获得救赎的东满在恩雅面前又哭又笑，还发表了在脑海中幻想过的获奖感言，并向恩雅传达了深切的谢意。





나의 아저씨 박해영작가 언제까지 이런 작품 만들거임 미디어에 이딴 장면 좀 내보내지마



40대 무직남자를 30대초의 직장인 여자가 안쓰러워하면서 사랑에 빠져서 위로해주는데 위로해주는 방식이 옷 들쳐서 옷 속으로 넣어서 감싸안아주는거임 pic.twitter.com/jzsJleyRbU — 아이나 (@aina0660) May 16, 2026

炎上焦点：30代精英女拯救40代废柴男？ 网民痛批「恶心、时代淘汰」

然而，这幕「母性救赎」却踩中了南韩极其敏感的性别地雷。 批评派（女性主义阵营）纷纷在论坛开火，痛批编剧朴海英「爹味、男权遗毒」，一再把母爱当成拯救落魄男人的万能钥匙：

「女性不是男人的陪衬！为什么男人到了 40 岁，还要被当成需要呵护的小孩？」

「被社会淘汰的老男人，补偿是小 14 岁、貌美又能赚钱的女神; 而有能力的女性，创伤补偿却是个年长废柴？」

「编剧似乎想说：无论多么微不足道的男人，只要拥有一个能扮演母亲角色的优秀女人，就会变得有价值」

「没想到拥抱戏能拍得这么恶心」

「拥抱地点甚至是开放型空间的漫画咖啡厅…」

「《我的大叔》是无肉体的灵魂亲近和安慰，《我的出走日记》具氏好歹还有魅力，这部剧到底在演甚么？ 」

「编剧的感性早就被时代淘汰了！」



力挺派反击：比床戏更细腻！「朴海英真的很懂安慰人」

不过，亦有大批死忠剧迷与正方网民站出来护航，认为这一幕是超越常规罗曼史的「神仙救赎」：

「一个从小没感受过母爱的女人，长大后用母亲般的力量包容爱人，这幕看完真的很有安全感、心情很好！」

「比起肤浅的吻戏或床戏，更显得温暖且情感浓烈」

「那一刻恩雅变成了她一直想成为的『有力量的母亲』ᅲᅲ这绝对是年度最佳名场面！」

「恩雅真的是个有力量的女人」

「朴海英编剧真的太懂怎么治愈人心了」

「太喜欢了，这种成为彼此慰藉的关系」



无论戏外如何唇枪舌战，这部探讨现代人自卑与救赎的作品无疑已经赚足了话题。 你觉得这场「掀衣拥抱」是编剧对失败男人的过度怜悯，还是男女主角之间跨越年龄、最纯粹的灵魂治愈呢？

《努力克服自卑的我们》每周六日播出，第10集将於今晚公开，海外由Netflix同日上线。



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