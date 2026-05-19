《Wild Sing》姜栋元出道23年首度感性告白：引退也没有不好

姜栋元近期的电影新作品《Wild Sing》将於6月3日在韩国正式上映，片中他将突破以往形象饰演一位唱跳歌手，在舞台上载歌载舞的样子与以往的姜栋元太不一样了，可谓一大突破。日前他也先为本次的作品接受了韩国媒体访谈，罕见提及对於引退的想法。

将於6月3日在韩国上映的《Wild Sing》剧情描述曾经在早期歌谣界呼风唤雨，超红的三人团体「铁三角」，却因意想不到的事件而一夕解散。在相隔了20年之后又有了重新站上舞台

的机会，为了再度合体，三人将进行这不可能的挑战，是一部十足的喜剧电影。电影中「铁三角」的成员包含了主舞队长姜栋元，Rapper严泰九以及女主唱朴智贤。



姜栋元拥有元祖美男的外型，加上独一无二的气场，自然饰演片中团体「铁三角」的灵魂队长，也是人称舞蹈机器的「贤宇」，严泰九所饰演的则是「铁三角」中的老么Rapper「尚九」，还有在电视剧以及电影都有出色表现的朴智贤则饰演片中最有魅力的「铁三角」唯一女成员「都美」，三人组合带来全新清新能量，此外，片中还有一位传奇情歌手，是万年的第二名，自称耳膜男友的吴正世饰演「成坤」。



电影中的「铁三角」因卷入某事件而在一夕间迅速解散，三人为了生计也必须从事其他工作，只有贤宇勉强主持著广播节目，算是还在娱乐圈内。姜栋元也忆起了自己早期，演出电影《蛋白质女孩》而大受欢迎，釜山广场人满为患的情景，他曾想「这样的盛况到底能够持续多久呢？」接著也笑说，虽然已经比他自己所认为的更长了…不过他也坦言人气应该大不如前，因为他的粉丝年纪也应该不小了，可能都已升等为父母的身分。



过去姜栋元对於自己的演员生涯曾表示「想要演到生命终结」，但现在的他则意外告白说，演员其实并没有所谓的退休，但虽然没有，从几年前他也开始思考，即使引退不再演戏了，似乎也不是一件坏事。而他也提到演员总是会有符合其年龄的角色，所以即使生病也能够扮演病人的角色，虽然自己曾说过到生命终结为止都想演戏，但近来却念头一转，觉得「何必呢？」也许有更好的选择。由姜栋元、严泰九、朴智贤、吴正世共同演出的《Wild Sing》将於6月3日在韩国上映。



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