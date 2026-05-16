IU 迎 33 岁生日大方豪捐 3 亿！联名粉丝送爱心，今晚《21世纪大君夫人》大结局有望再创纪录

韩国国民天后IU（李知恩） 迎来满 33 岁生日，向来爱心不落人后的她，再度展现豪气且温暖的善举。 所属经纪公司 EDAM 娱乐今日（16 日）对外宣布，IU 在生日当天低调捐出了高达 3 亿韩元 的善款，将爱心散播给全韩国多个弱势群体，消息曝光后让全网赞爆：「这才是真正的顶流巨星！」

每年重要日子都不忘行善的 IU，这次同样延续传统，以结合了自己与官方粉丝俱乐部「UAENA」的名义 「IUAENA」 进行联合捐款。 这笔高达 3 亿韩元的善款分工极其细腻：首先向首尔峨山医院挹注 1 亿韩元，其余 2 亿韩元则平均分拨给「同行孩子们」、「询问长者安好的牛奶快递」、「韩国未婚母家庭协会」及「温暖的同行」等公益团体，



这笔基金将用作资助面临经济困难的重大疾病患者、支援儿童青少年文化教育、关怀独居长者关怀、扶持弱势未婚妈妈家庭，以及为身心障碍者购置尖端辅具，贴心程度考虑到社会每一个角落。 IU 本人也在官方 X（前Twitter）大方po出捐款证书，并感性留言：「为了让某个人的今天，能变得更温柔一点。」 字里行间充满疗愈力量。



누군가의 오늘이 조금 더 다정해질 수 있도록 pic.twitter.com/7nyfdmLWnb — 아이유(IU) (@_IUofficial) May 16, 2026

事实上，这已经是 IU 本月第二度大方解囊。 在刚过去不久的有五月韩国儿童节，她就已经抢先为儿童与青少年捐赠了 1 亿韩元。 不论是出道纪念日、岁末年初还是自己的生日，IU 总是用「亿元起跳」的数字默默行善，多年来雷打不动的坚持，让她成为韩娱圈公认的「捐款天使」。



除了戏外善心爆棚，IU 在戏里的表现同样引爆全韩热潮！她与 边佑锡 主演的 MBC 宫廷大作 《21世纪大君夫人》将在今晚迎来最终回（大结局）。 昨晚第 11 集才刚创下 13.5% 的收视新高，剧中成熙周（IU 饰）在火海中救夫的震撼演技，更被网民封为「演技教科书」。 今晚大君夫妇能否手撕反派、顺利改写王室历史？ 海外观众绝对不能错过 Disney+ 的独家同步更新！



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