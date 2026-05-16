《21世纪大君夫人》边佑锡正式登基称王！收视狂飙 13.5% 创新高，戏外却遭控「辱韩」歪曲历史？

由 边佑锡、IU（李知恩） 主演的 MBC 话题剧《21世纪大君夫人》昨晚播出倒数第二集，理安大君（边佑锡 饰）终於正式登基称王！虽然剧集自开播以来是非不断，但无碍收视狂飙，全国收视录得 13.5%，瞬间最高收视更冲破 16.3%， 刷新开播以来最高纪录，观众都在屏息等待今晚的大结局！

震撼剧情：IU 闯火海救夫！边佑锡觉醒欲废「君主制」？

昨晚剧情接续便殿大火，成熙周（IU 饰）不顾个人安危冲进火魔，在幕僚协助下成功救出昏迷的理安大君。



大妃尹苡廊（孔升妍 饰）得知下毒事件和火灾事故的背后主使竟是父亲尹成源（赵在允 饰），陷入巨大的冲击，随即向理安大君坦白父亲的罪行，并苦苦哀求保住年幼的国王李允（金恩浩 饰）。

理安大君得知闵郑佑（鲁尚炫 饰）早已看穿尹成源所犯下的罪行却选择默许，为了确认事实与闵郑佑进行了单独会面。 闵郑佑坦承下毒事件确实为尹成源所为，但同时也强调了尹成源身为大妃之父的身份，并以王室威严会动摇为藉口，推迟了对其的惩处。



理安大君从尹苡廊、尹成源、闵郑佑身上，深刻体会到王室已成为他们维持权力的工具，下定决心要废除君主制。 熙周亦展现「最强内助」实力，亲自登门直面闵总理交锋，助攻丈夫完成即位大典。



历史争议炸裂！网民怒轰：国君被矮化成「诸侯」？

然而，剧中多处细节引爆韩国网民怒火，直指剧组涉嫌歪曲历史、向「东北工程」低头：即位仪式上，宫廷人员未高呼象徵独立国家的「万岁」，却喊出过去臣服於中原皇帝时才用的「千岁」; 身为独立国家的国王理应戴悬挂有 12 道玉串的「十二旒冕冠」，剧中男主却戴上象徵诸侯臣子的「九旒冕冠」; IU 与大妃对谈时，被指遵循中国式茶道而非韩国传统茶礼。 种种细节让韩网炸开了锅，痛批剧组自降国格。



尽管戏外争议不断，但「大君夫妇」最终能否逆转王室命运、实现废除制度的宏愿，依然是剧迷最挂心的焦点。

《21世纪大君夫人》将於今晚播出最终回（大结局），海外观众可在Disney+同步追看。



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