李星民《百想》得奖感言惹议！事后主动联络申世景致意，双方已沟通化解误会

演员李星民就《第62届百想艺术大赏》的获奖感言引起争议一事，亲自联系演员申世京，消除了误会。

今日（17日），李星民所属经纪公司HB娱乐相关人士向韩媒表示：「据了解，李星民已在颁奖典礼隔日亲自联络申世景，并就相关误会进行沟通与化解。」此外，其所属公司相关人员也已联系申世景经纪公司代表，表达歉意并进一步说明情况，双方已消除误会。

此前，在《第62届百想艺术大赏》中，李星民凭电影《徵人启弑》夺得电影部门男子配角奖，并於致词时提及同片入围女配角但未获奖的廉惠兰表示：「看到廉惠兰入围真的非常紧张，还在心里替她感到可惜」，并笑称「她没得奖的时候，我还在心里骂了一下」。



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而当时电影部门女配角奖由电影《人工情报》的申世景获得。李星民的发言虽属玩笑性质，现场也引起笑声，但事后在网路上仍出现两极反应，部分网友认为该言论对同为候选并最终获奖的申世景而言略显不妥，引发讨论。



随著最新消息曝光，也在韩网掀起热烈讨论，韩网友纷纷表示：「申世景当然会收下了，对前辈又能怎么样呢...」、「哎呀，申世景应该很困惑吧」、「李星民确实是太轻率了，希望随着年龄的增长，要小心说话」、「道了歉就行了」、「李星民因爲做了该道歉的事情所以道歉」、「申世景加油」等等。

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