金宣虎终於回归综艺！《Bonjour面包店》化身咖啡师疗愈长辈，亲曝心情：真的很幸福也很有意义

等了好久！终於可以在综艺中看到金宣虎，也很期待他和车胜元、金喜爱、李基泽之间的化学反应会擦出什么火花！

全新综艺《Bonjour面包店》由车胜元、金喜爱、金宣虎、李基泽出演，以宁静乡村中的韩国首间「银发族甜点咖啡厅」为背景，讲述懂得人生滋味的长者，与面包店成员透过甜点交换温暖与疗愈的故事。



节目中金宣虎以咖啡师身份登场，展现亲切又温柔的「国民孙子」魅力，用自然的笑容与互动慢慢打开长辈们的心，让一杯咖啡也变成带有温度的陪伴。这次也刚好是他在争议后首次公开亮相，先前因家族法人相关议题引发关注，他已透过所属公司说明并致歉，并表示已进行相关调整与处理。



金宣虎在发布会上说：「这是一个可以跟长辈彼此疗愈的节目，所以对我来说真的很有意义，也拍得很认真。」他提到，拍摄时始终以「让长辈成为主角」的心态投入，每一刻都尽力做到最好。

他也补充：「为了让他们感受到幸福，我们每个瞬间都很用心完成，看著大家一起把作品完成，其实真的很幸福。就算因为演出不在现场，也还是希望节目可以顺利进行，大家都辛苦了。」



制作人金兰珠作家则分享，一开始长辈其实有点害羞，不太确定自己能不能走进面包店，但因为金宣虎主动靠近、自然打招呼互动，慢慢让大家放下距离感，也让整个氛围变得更温暖。金喜爱也忍不住称赞他：「原本以为他比较温和内敛，但实际合作后发现其实很有领导力，也很可靠。」



而《Bonjour面包店》将在5月8日公开，大家可以期待一下这档治愈系综艺啦！

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