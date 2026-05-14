韩剧男神李钟硕+《怪物》编剧+《当你沉睡时》导演，神级组合酝酿新剧《乐园》

男神李钟奭（李钟硕）可能要回归啦！最近演艺圈盛传他有望接拍备受瞩目的新剧《乐园》，消息一出立刻让粉丝们超激动。

根据韩媒《日间体育》报导，李钟奭的经纪公司已经低调证实：「《乐园》确实是我们收到的最新剧本提案之一，目前正在积极讨论中。」虽然还没正式说「确定接演」，但光是进入候选名单，就够让剧迷期待了。

《乐园》可以说是来头不小，编剧正是当年凭悬疑神剧《怪物》（申河均、吕珍九主演）一战成名的金秀珍作家，睽违5年终於推出新作，品质肯定有保证。 导演很可能由和李钟奭合作过《当你沉睡时》、《黑话律师》的吴忠焕导演执导，两人默契超好，这次如果再次合体，绝对是品质保证的黄金组合。



《乐园》主要描述记者姜致英和警察车正元，两人因一起难以置信的案件纠缠在一起，携手揭开那些被悄悄藏起来的惊人真相。 悬疑、追凶、暗黑秘密，完全是金秀珍作家最擅长的风格。李钟奭收到的角色是剧中男主角—记者「姜致英」，角色设定超带感，原本只是普通记者，却意外被卷入一桩超乎想像的巨大事件，为了追出被层层掩盖的秘密与真相，一步步走进危险深渊。



目前《乐园》还在前期筹备阶段，光是李钟奭+吴忠焕导演+金秀珍编剧这个组合，就已经让网友暴动：「拜托一定要接！」、「《当你沉睡时》是我的最爱，好想再看他们合作！」、「这阵容太梦幻了吧！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻