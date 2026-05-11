「果然自己当老板比较香？」Jennie离开YG成立1人公司后，收入曝光震惊韩网！！

人气女团BLACKPINK成员Jennie个人在solo活动期间，透过亲自成立的一人企划公司，近两年间确认获得超过200多亿韩元规模的结算金。

根据9日金融监督院电子公告系统资料显示，OA娱乐（ODDATELIER）去年以结算金名义支付给Jennie约95亿韩元。再加上2024年支付的143亿韩元，Jennie过去两年间累积获得的结算金规模约达238亿韩元。

Jennie於2023年11月为了正式展开独立活动，成立了一人企划公司OA娱乐。公司名称「OA」是「ODD ATELIER」的缩写，带有「独创性的创作空间」之意。（团体合约仍在YG）



该公司自成立后，持续展现稳定成长趋势。2024年营收为189亿韩元，到了隔年也就是去年，大幅成长至238亿韩元。不过，营业利益则从2024年的5亿8000万韩元，小幅减少至去年的3亿9000万韩元。此外，也传出Jennie在获得庞大结算金的同时，为了让公司顺利运营，还亲自投入自己的资金支援公司。

Jennie在2016年以隶属於YG娱乐的旗下女团BLACKPINK成员身份出道，并在2023年结束专属合约，展开个人活动的第二幕。她去年推出首张个人专辑《Ruby》，获得大众喜爱；今年则透过BLACKPINK迷你三辑《DEADLINE》，持续与粉丝积极见面，延续音乐活动。

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