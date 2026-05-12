IU♥边佑锡太强了！热门韩剧《21世纪大君夫人》收视、话题、OTT全制霸，写下惊人成绩

MBC 热门韩剧《21世纪大君夫人》席卷海内外观众，稳坐绝对强者宝座。（海外由Disney+同步上线）

《21世纪大君夫人》（导演朴峻华、编剧刘志媛）描绘了成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）为追求美好未来而奋斗的故事，不仅收视率与话题性表现亮眼，更横扫全球OTT排行榜。



9日播出的第10集创下首都圈13.5%、全国13.3%、2049收视族群5.6%的成绩，无论首都圈或全国收视都大幅上升，并连续两天刷新自身最高收视纪录。不仅如此，第9、10集皆在首都圈、全国与2049族群基准中，登上周五、周六所有节目收视冠军，稳固了收视王座。

▼第10集热烈吻戏片段：



▼第10集花絮：



由Good Data Corporation旗下FUNdex公布的TV-OTT戏剧话题性排行榜中，《21世纪大君夫人》自首播以来始终稳坐第1名，展现真正「绝对强者」的威严。构成话题性的新闻、影片、VON等指标全数夺冠，而在TV-OTT戏剧演员话题性榜单中，IU排名第2、边佑锡排名第1，已连续6周位居最上位圈。





在全球OTT市场上，《21世纪大君夫人》热潮同样席卷而来。根据全球OTT排名统计网站FlixPatrol显示，《21世纪大君夫人》在Disney+ TOP 10 TV Shows中排名全球第3、非英语作品第1，自首播以来持续稳居排行榜上位圈。



该剧在日本、台湾、巴西、秘鲁等共15个国家地区拿下第1名，尤其在中南美地区展现压倒性强势。此外，在韩国、墨西哥、义大利排名第2，瑞典、加拿大排名第3，共计在47个国家进入TOP10。尤其在美国Disney+已连续29天维持长期热播，不论中南美、北美、欧洲或亚洲，都展现平均且强大的高人气，再次证明《21世纪大君夫人》的惊人影响力。

随著收视率、话题性与OTT数据每天持续飙升，朝向最终回迈进的《21世纪大君夫人》还将写下哪些新纪录，也非常令人期待。该剧不仅成为话题性统计以来，首部在开播前2周就登上TV-OTT戏剧话题性第1、演员话题性第1与第2的作品，更创下广告完售纪录，《21世纪大君夫人》的无阻狂飙持续吸引外界关注。第11、12集将於15、16日晚间9点50分播出，海外由Disney+同步上线。

▼第11集预告：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻