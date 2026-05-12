《21世纪大君夫人》反派府院君大玩反差萌！戏内毒杀边佑锡、戏外竟是 IU「狂粉」，片场炫耀看演唱会幸福爆棚！

MBC 热播剧《21世纪大君夫人》本周即将迎来大结局，观众在紧张屏息之余，也被最新释出的花絮笑翻！在剧中处心积虑要除掉「大君夫妇」的头号反派 赵在允（饰 府院君），私下竟然是女主角 IU 的狂热迷叔（Uaena），甚至还在片场大肆炫耀追星成功的喜悦！

戏内：狠毒外公！教唆毒杀、恐吓外孙样样来

在上周的剧情中，赵在允将「仁平府院君」的阴狠发挥到极致。 他不仅教唆宫女企图毒杀理安大君（边佑锡 饰），在计划败露后更毫无悔意，为了保住尹氏家族的权位，甚至对年幼的国王李允施压威胁。

幸好理安大君及时杀到，霸气揪住府院君衣领发出最后通牒！这幕对峙戏码火药味十足，让剧迷纷纷敲碗大结局能看到大君夫妇联手反杀这位毒辣外公！



戏外：迷叔出没！误闯 IU 保姆车还写信谢罪

没想到在花絮中，府院君却瞬间变身「温柔迷叔」。 这场抓衣领戏竟然是赵在允与 IU 的首度同场，赵在允一见到女神立刻露出腼腆笑容，更对著镜头自爆粉籍，曾成功抢票入场看 IU 演唱会，跟著摇歌曲摆应援灯、欣赏无人机表演，满心幸福。



IU 还爆料了一个爆笑插曲：由於两人的保姆车型号相同，赵在允有次不小心拉错 IU 的车门，吓得他当场「光速撤退」，事后还特地写了手写信贴在车窗上二度致歉，超有礼貌的行为让 IU 印象深刻。



超强反差：片场变身演唱会解说员

最搞笑的是，在拍摄成熙周（IU 饰）宣布离婚的戏份空档，赵在允竟兴奋地拿出手机，展示他在演唱会拍下的绝美照片和影片。 他眼中闪著光形容：「整个世界不断变换颜色，真的太美了！」看到剧中阴险狡诈的恶人，戏外竟对著 IU 露出「姨母笑」，私下可爱模样顿时让人恨不起来XD



《21世纪大君夫人》将於本周五、六公开最后2集，大君夫妇将如何夺回属於自己的地位，这位「头号迷叔」饰演的反派又会落得什么样的下场呢？ 海外观众请锁定Disney+同步更新！

▽第11集预告：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻