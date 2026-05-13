「3NO男」徐仁国×朴智贤上演社畜系恋爱！新剧《明天也要上班》读本现场两人火花超强

tvN 全新月火剧《明天也要上班》公开了由徐仁国、朴智贤等主演展现绝佳默契与化学反应的读本（台词排练）现场，正式宣告写实贴近生活的浪漫喜剧即将登场。

接档《菜鸟伙房兵》的 tvN 新剧《明天也要上班》（编剧金京敏、导演赵恩率）将於6月22日星期一晚间8点50分首播。该剧讲述饱受日常倦怠折磨的7年资历上班族 车智允（朴智贤 饰），与性格挑剔的职场上司 姜时宇（徐仁国 饰）逐渐成为彼此无可取代的最佳存在，重新开启工作与爱情「心动ON」的办公室恋爱故事。



本剧改编自累积点阅突破2亿次、由McQueen STUDIO推出的同名浪漫网漫，预计以职场与人际关系之间流动的情感为核心，同时带来共鸣与悸动。

日前进行的剧本阅读现场中，徐仁国、朴智贤、康美娜、崔京勋、元奎彬等主要演员与制作团队齐聚一堂，首次进行合作。正式开始读本后，演员们自然融入各自角色，鲜明描绘人物之间的关系与情感流动，充满节奏感的对话与细腻情绪线，也让现场气氛迅速升温。



其中，有「浪漫剧匠人」之称的徐仁国，饰演女主的直属上司 姜时宇。姜时宇是一位冷静、重视原则的人物，不笑（NO Smile）、远离他人（NO People）、不道歉（NO Sorry），因此有著「3NO男」的外号。徐仁国透过节奏掌控细腻的演技，诠释角色敏感、挑剔又冷漠外表下隐藏的人情味，让角色更加立体。

朴智贤则饰演被公司与现实压得喘不过气的7年资历韩国上班族 车智允，以她特有的细腻表现力，展现真实感十足的情绪线与生活演技，稳定带领整部作品的核心氛围。据悉，两位演员即使是首次合作，也自然堆叠出角色间的距离感与关系变化，成功完成情感叙事的起点。冷面上司与职场倦怠上班族之间微妙的紧张感与悸动同时浮现，也提高了观众对后续恋爱发展的期待。



此外，康美娜饰演5年资历上班族尹诺雅，以明亮活泼的能量替作品注入朝气。崔京勋则饰演车智允的初恋、梦想成为歌手的乐团主唱「赵秋天」，透过自由奔放又富有个性的演技展现角色魅力；元奎彬则饰演直率接近尹诺雅的年下男「李宰仁」，以坦率自信的魅力提升心动画面。

围绕著姜时宇与车智允展开、错综复杂的人物关系也清楚呈现，现场自然形成的群戏化学反应同样吸引目光。



《明天也要上班》制作团队表示：「演员们完美的默契加上扎实剧本，让我们看见超乎期待的综合效果。」并补充：「这将是一部所有上班族都能产生共鸣的现实故事，同时也有令人心动的浪漫情节，希望大家多多期待。」

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