「泰国王子」变「疗愈系大叔」？2PM尼坤近况曝光，网友：表情看起来更快乐了

二代团粉丝最近心脏要很强！继一连串合体消息后，2PM的「泰国王子」尼坤（Nichkhun）却因为整个人「放大版」的惊人近况，让老粉们差点认不出来，直接在韩网炸开了锅。

事情是这样的，最近2PM的官方YouTube频道上传了一支名为「下午三点的同居生活！？ 毫无死角的宿舍生活记」的影片。 制作单位把出道18年的张佑荣、Jun. K还有尼坤叫来宿舍，说要提议让他们重新体验「住在一起」的感觉。

第一个抵达宿舍的尼坤，穿著舒服的灰帽T、戴著帽子，一派悠闲现身。 但画面一出来，大家都傻了——那个当年以精致雕刻美男席卷亚洲的「泰国王子」，现在整个人看起来厚实了不少，散发出一种慈祥的「福气感」。相比之下，随后出现的Jun. K就显得「敬业」许多。 他穿著大衣、打扮完整现身，平常就是管理魔人的他，担心广角镜头会让脸看起来很肿，还热心推荐给成员们好吃的减肥食谱。 尼坤的「幸福肥」跟Jun. K的「铁血管理」摆在一起，对比实在太强烈。



影片曝光后「尼坤变了」马上成为热门话题。 网友们纷纷感叹岁月不饶人，但更多爆笑的留言也跟著涌入：「他现在看起来更快乐了」、「怎么觉得表情现在看起来更好了，更幸福的感觉 ᄏᄏ」、「幸福就好啦！」有人则是一针见血：「年纪大了基础代谢掉下来，不管理（发福）就是瞬间的事」、「没管理当然就是这样罗~」也有温馨派的网友表示：「太有亲切感了，艺人 果然也是人啊~~」、「话说回来也太可爱了吧ᄏᄏ 怎么有种天真烂漫的感觉ᄏᄏ」、「虽然变胖了但脸蛋还是很清秀啊 ᄏᄏᄏ 就算变胖，那种脸蛋也很少见好吗 ᄏᄏᄏᄏ」、「可是就算变胖了，还是看起来很干净耶 ᄏᄏᄏᄏ」不过也有人很实际，笑说：「反正只要开始活动就会瘦回来」、「钱进户头就会瘦了」、「幸福就好，对吧？」也有人注意到他的发量：「活动的时候头发就不多了，现在已经开始秃了吗？ 难怪总是戴著帽子。」

尼坤这波「幸福肥」确实引爆了讨论热度。 而2PM即将在8月8日、9日於仁川举行6人完整体的单独演唱会「The Return」，到时候尼坤会以什么模样站上舞台？ 会不会「入帐即瘦」？ 大家就拭目以待吧！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻