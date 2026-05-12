边佑锡从《21世纪大君夫人》红到宝格丽，品牌直接请他当全球大使！形象照帅到「没朋友」

义大利精品珠宝品牌宝格丽，11日正式宣布，男神边佑锡成为新任品牌大使！

没错，就是最近迷倒万千剧迷的《21世纪大君夫人》中的「理安大君」边佑锡！宝格丽这回可说是眼光精准，直接相中他，官方也透露选他的原因：「边佑锡不仅外型时尚、存在感超强，他在作品里展现出来的态度也超真挚，跟我们品牌追求艺术、创新的价值完全对味！」

而且这次不只是宣布当大使而已，同步公开的形象照也超有看头。 边佑锡亲自演绎了宝格丽好几款经典代表作，把温柔跟大胆的风格融在一起，古典中又带点现代感，配上他那股高冷的魅力，只能说帅到没朋友。



谈到这次合作，边佑锡也藏不住开心，直接说：「能跟宝格丽合作真的超开心！他们的设计大胆又美，而且背后深厚那个的品牌故事让我超著迷。 接下来我会好好担任大使，把这些美好的价值传递给更多人。」

现在已经是时代指标的边佑锡，这回多了宝格丽大使的新身分，接下来还会一起推动各种全球计划。 而他的新戏《21世纪大君夫人》也预计在16号迎来大结局，剧中他超有层次的演技已经让粉丝追到疯掉，人气可说是一波接一波停不下来！

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