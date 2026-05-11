Rain参加女儿运动会惨遭无视！爱女「反应冷淡」狂嗑零食，转身合体 KAI 大跳双人舞帅度炸裂

歌手兼演员Rain郑智薰近日做客SBS脱口秀综艺《不是但是真的！》，与好友 KCM展开毫不留情的爆料战，还和固定成员EXO KAI现场合体大跳经典歌曲《Rainism》，让粉丝大饱眼福。

运动会「火热男」！Rain 拔河抢尽风头却惨遭无视

拥有超强胜负欲的 Rain，在节目中分享了参加女儿运动会的「黑历史」。 他自爆当时抱著「一定要让我们队赢」的想法，「教头上身」在拔河比赛站到最前排，激动地指挥所有家长出力，最终顺利夺冠，Rain还兴奋地大做获胜庆祝表演。 怎知回头一看，女儿竟然完全没在看比赛，正自顾自地埋头吃零食，完全无视阿爸的热血演出。 Rain 现场大呼委屈失落，引发全场爆笑。



健身器材竟是「女朋友」？ 现场双人舞引爆尖叫

Rain 在节目中大赞后辈 KAI 的身材是「最漂亮的」，两人更分享了健身房奇遇。 KAI 爆料曾在节日长假去运动，心想：「还有像我一样对运动疯狂的人吗？」没想到一进门就看到 Rain 在跑步机上独自跑步，当场惊讶不已。 Rain 则坦承自己有特殊爱好：「在熄灯的健身房里会有一种宣泄感，所有的健身器材都好像女朋友一样。」

Rain还称赞KAI的舞姿在他心中数一数二，KAI则坦言坐在前辈身边紧张到像刚出道时一样。 在固定成员李秀智的建议下，KAI现场跳了《Rainism》的舞蹈，还和Rain一起带来双人舞，让现场尖叫连连。



与 KCM 互 Diss 不留情！被爆入戏太深「对空气打拳」

作为至亲好友，KCM 现场火力全开，狂揭底 Rain 在拍《猎犬 2》时「过度投入」，杀青后仍会对著空气挥拳，还会神神叨叨地说：「看什么看？ 我现在超强的！」

KCM 甚至毒舌表示「从不觉得 Rain 跳舞好看」，Rain 也不甘示弱地秒回击：「我也从不觉得 KCM 唱歌好听，他唱歌都有漏风的声，想听他唱歌直接把窗户打开就行了。」两位老友互相伤害的画面，让录影现场笑声没停过。



身为「女儿傻瓜」的 Rain，竟然在运动会被无视，真的感受到那股「老父亲的辛酸」啊！你觉得像 Rain 这种体力过剩的爸爸，会不会反而让女儿觉得压力山大呢？ 这期《不是但是真的！》将在今晚通过SBS播出。

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