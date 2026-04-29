恐怖片《杀木池》超狂！观影人数破200万，连霸21天冠军没让位！韩影恐怖片票房史第4！

由金惠奫和李钟元、金准韩连袂主演的恐怖电影《杀木池：鬼水禁地》真的「鬼」可怕！不仅观影人次突破200万大关，还连续21天稳坐票房冠军，完全没在让的。

根据韩国电影振兴委员会28日公布的票务数据，《杀木池》当天再吸引5万1186人进场，累积观影人数已达207万6845人次。 这部片自4月8日上映以来，一直到28日为止，整整21天都牢牢占住票房龙头宝座。

《杀木池》也因此写下纪录——在2026年上映的电影中，它是从上映首日开始，连续拿下票房冠军最长时间的作品。 若以今年来看，它的连霸天数也仅次於另一部电影《王命之徒》。



其实《杀木池》在27日才刚突破200万观影人次，这不仅是疫情之后恐怖片的最佳票房成绩，更是自《鬼病院：灵异直播》（《昆池岩》、《疯人院逐个捉》）之后，睽违8年再度有恐怖片达成200万人次的里程碑。 同时《杀木池》也成功跻身韩影恐怖片票房史第4位。 前三名分别是2003年《鬼魅》（又译《蔷花，红莲》，314万）、2018年《鬼病院：灵异直播》（267万）、2002年《鬼铃》（推测为260万）。



从上映至今一天都没让出冠军宝座，《杀木池》可说是在韩国电影院刮起一阵「恐怖旋风」。 尤其4月底进入上映第四周，许多学生刚考完期中考，10代、20代的年轻观众越来越踊跃进场，而这群Z世代刚好就是《杀木池》的铁粉。 看来这部片的票房独走局面，短期内还会继续下去。

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