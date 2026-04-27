河正宇、孙锡求化身「全斗焕 X 卢泰愚」！Netflix 新作《普通人们》引爆权力斗争，池昌旭惊喜加盟演对手戏！

Netflix 今日正式官宣制作电影《普通人们》，并由《毒枭圣徒》名导尹钟彬执导。 主演卡司集结了影帝河正宇、「叔系男神」孙锡久、动作戏男神池昌旭，华丽阵容让全网瞬间沸腾。

《普通人们》以韩国现代史为背景，将镜头对准了绝对权力者「全斗焕」与他身边那位戴著「普通人」面具的万年二把手「卢泰愚」，以及围绕其身边人物的故事。 这部作品预计将深度挖掘权力的背面与人类无止境的欲望，呈现出沉重的时代叙事。

孙锡求将饰演全斗焕之友、万年二把手「卢泰愚」，将演绎他从二把手爬上一把手宝座的过程中，复杂且微妙的内心变化; 河正宇身为导演尹钟彬的「御用班底」，这次挑战历史关键人物、新军部独裁政权的绝对权力者「全斗焕」，展现出震慑全场的一把手气场。 孙锡求曾在 Netflix 系列剧《D.P：逃兵追缉令》、《杀人者的难堪》中展现强烈的个性演技，他与河正宇之间的权力拉锯与微妙互动，被视为最重要看点。



除了双男主角，池昌旭将饰演与卢泰愚对立、被其视为眼中钉的陆官后辈「许学圣」（暂译），为充满烟硝味的政坛对决增添更多紧张感。 此外，玄奉植、徐现宇等公认的「黄金绿叶」也确定加入，进一步提高作品的完成度。



尹钟彬导演凭藉处女作《不可饶恕》（台译：兄弟以上，断背未满）敲开坎城影展大门，随后更接连交出《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》、《群盗：民乱的时代》及《北风》等叫好叫座的优秀电影。 近年转战小萤幕同样战绩彪炳，Netflix 系列剧《毒枭圣徒》、Disney+系列剧《血谜拼图》无不展现出对节奏控管与人性黑暗面的极致拿捏，令人期待他在《普通人们》中对时代氛围与人物心理的缜密描绘。

《普通人们》由Moonlight Film与男子汉影业Sanai Pictures参与制作，预计将透过 Netflix 全球上线。

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