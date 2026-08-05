《韩国制造2》导演曝3大看点！玄彬、郑雨盛9年恩怨全面引爆：谁能活到最后？

Disney+ 原创韩剧《韩国制造2》，公开了导演禹民镐亲自介绍的本季3大观赏重点，大家是不是也很期待呢～！？

《韩国制造2》描绘9年后，朝著更大野心一路狂奔的白冀兑（玄彬 饰）的危险旅程，【第一大看点】就是历经漫长岁月后，角色们变得更加鲜明的欲望与蜕变。



从逐渐站上权力巅峰的白冀兑，到9年来始终磨利复仇之刃的张健荣（郑雨盛 饰），以及将成为两人之间关键变数的白冀晛（禹棹奂 饰）。各自怀抱不同目的的他们，接下来的行动预告著全新的紧张局势。





尤其，禹民镐导演将贯穿第一季与第二季的核心归结於「角色」，并曾表示：「《韩国制造2》最大的观赏重点，就是欣赏主要人物在9年后究竟发生了哪些变化。」据悉，演员们也为了细腻呈现角色改变后的外貌、情感与能量付出了许多努力，因此，从前一季一路陪伴观众至今的角色们，以截然不同的面貌再次登场，预计将带来更强烈的沉浸感。

《韩国制造2》的【第二大看点】，是随著各自利害关系而不断重新洗牌的人物关系。经过9年的时间，既有角色之间的关系产生了变化，加上新角色加入，使对立局势也变得更加错综复杂。



禹民镐导演表示：「我努力去寻找每个角色真正想要的是什么。依照他们所追求的目标，有的人可以携手同行，也有的人注定只能兵戎相见。」他预告，角色们将因各自的欲望而彼此纠葛、碰撞。在一个谁也无法完全信任的局势中，彼此牵制与结盟，将交织出强烈的悬疑氛围与激烈精彩的故事。

【第三大看点】则是演员们压倒性的合作火花。历经两季的演出，演员们细腻累积了角色一路走来的时间痕迹与变化，同时也透过对彼此角色情感线的即时反应，在每一场戏中激荡出惊人的能量。



此外，禹民镐导演谈到玄彬时表示：「我们默契好到几乎是一个眼神就懂彼此。」除了演员之外，制作团队也共同发挥强大的协同效应，进一步提升作品完成度，也让外界对本作更加期待。



Disney+ 原创韩国剧集《韩国制造2》将於9月9日独家上线。

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