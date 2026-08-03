孙艺真要公开家中冰箱了！人气综艺《拜托了冰箱》出演确定，是否分享与玄彬婚后日常掀期待

孙艺真要出演《拜托了冰箱》啦！平时就常在 IG 分享料理日常的她，这次将首次公开家中的冰箱，也让粉丝期待能一窥她与玄彬的婚后生活。

今日（3）据韩媒报导，孙艺真已确定参与《拜托了冰箱》的录影，目前正在协调详细行程。节目预计於8月中旬进行录影，并於9月播出。此次出演主要是为了宣传预计9月公开的 Netflix《挑情丑闻》。



《挑情丑闻》改编自2003年电影《丑闻：朝鲜男女相悦之事》，讲述才华出众却受限於时代的「赵氏夫人」（孙艺真 饰），与朝鲜第一风流才子「赵元」（池昌旭 饰）展开一场危险又大胆的爱情赌局，而意外卷入其中的「熙姸」（Nana 饰），也让三人之间的情感关系更加错综复杂。



孙艺真饰演的赵氏夫人，是一名聪慧且充满魅力的女性，为了突破女性受到限制的现实，主动展开一场爱情赌局，也将展现不同於以往的全新魅力。



更让粉丝期待的是，这也是孙艺真首次透过《拜托了冰箱》公开自己的日常生活。过去她经常在 IG 分享亲手做的家常菜、烘焙及各式料理，精致的摆盘与好手艺屡屡引发讨论，也因此获得「很会做菜的演员」称号。

2022年与玄彬结婚并迎来儿子「小甜豆」后，孙艺真一直低调享受幸福家庭生活，鲜少在综艺节目中谈及私生活。因此，这次除了公开家中冰箱外，是否会分享婚后生活、育儿点滴，甚至聊到与玄彬相处的日常，也成为粉丝最期待的看点之一。



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