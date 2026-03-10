柳俊烈爆「10亿博150亿」！揭演艺圈家族法人「贷款买楼」暴富内幕，李炳宪、黄正音全被点名：不做就是傻瓜？

南韩演艺圈再爆「炒楼」争议！日前 MBC 时事节目《Straight》以「1人经纪公司，不做的人是傻瓜？」为题，踢爆多位韩星利用「家族法人」名义大规模贷款买楼，再转手赚取惊人差价的内幕。 其中，男星 柳俊烈 更被指仅投入 10 亿韩元成本，便在短短两年内令资产翻倍跳至 150 亿韩元。

柳俊烈的「以债养财」：58 亿买入，150 亿卖出

节目组实地走访了位於首尔江南区驿三洞的一栋建筑。 该建物楼共计九层（地下两层、地上七层），於 2022 年以约 150 亿韩元成交。 当时的卖家是名为「Deep Breeding」的法人公司，该公司由柳俊烈担任社内董事，其母亲担任代表理事。

根据节目调查，该法人於 2020 年以约 58 亿韩元买入该土地，其中约 48 亿韩元（约占 80%）来自银行贷款，实际投入资金仅约 10 亿韩元。 在拆除旧屋并完成新建后，仅花费 2 年便转手卖出，获取了可观的价差。



专家分析：为何艺人偏爱「家族法人」？

前银行分行经理在采访中指出，比起个人身分，以法人名义买房在贷款审核上更具优势：「银行会对个人事业者进行评估，但不必对法人进行评估。 法人的贷款利息可被认定为损失与费用，通常能贷到房价的 80%。」节目组将这种利用杠杆债务来累积财富的方式称为「以债投资（빚투）」。

多位顶级艺人遭点名：李炳宪、黄正音亦在列

除了柳俊烈，节目也列举了其他类似的法人投资案例。 黄正音曾以家族法人名义贷款 35 亿韩元购买新沙洞建筑，3 年 7 个月后转手获利 50 亿韩元。 李炳宪2018 年以法人名义买下杨坪洞 260 亿韩元建筑（贷款 170 亿），3 年后获利100亿。 2022 年，李炳宪再度贷款 190 亿，买下玉水洞价值 240 亿的建筑。



回应遭网民「鞭尸」：嘴上不爱财、实际爱投资？

柳俊烈当时透过经纪公司解释，设立法人的初衷是为了管理个人收益，原计划是与朋友们合伙盖房后进行服装品牌事业，但因疫情导致计划告吹才出售。

然而网民并不收货，翻出他曾自称「对金钱理财没兴趣」，并努力打造「环保卫士」人设，实际上却热衷对环境造成压力的高尔夫球运动，纷纷斥责其「虚伪」、「人设塌房」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻