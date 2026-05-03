少女时代「孝利秀」真的要出道了！孝渊大逆转击败秀英、俞利夺「主唱」宝座，霸气宣言：葛莱美已是囊中物！

少女时代小分队「孝利秀」（孝渊、俞利、秀英）正式投入出道企划，瞬间将粉丝的期待感拉满！在 2 日透过 YouTube 频道《孝渊的 Level Up》公开的「孝利秀出道企划第 1 集」中，三位成员为了争夺「主唱」宝座展开激烈厮杀，现场场面一度失控，笑料百出！

影片中，三位成员各自打出「党名」展开线下选票活动。 孝渊燃烧热情表示：「我要在出道 20 年后重生成为主唱！」秀英则抛出机智公约：「我会用宽广的音域，为大家的加班费（谐音「秀党」）负责！」俞利则显得十分悠哉：「我只要当 Center 就好。」



投票结果堪称「史上最反转」。 虽然在线上投票（按赞、观看数）中由秀英压倒性夺冠，但关键在於占比高达 80% 的线下投票——而现场总共只有 3 票！最终，孝渊获得 2 票大逆转当选主唱。 有趣的是，秀英与俞利竟然都投给了孝渊，而孝渊本人则投给了秀英。



孝渊激动地发表感言：「能在这么强大的阵容中成为主唱，真的太幸运了，虽然早就知道会当选...」秀英一脸「不爽」地说：「我是以为俞利比你票数高才投你的！」孝渊秒变「冷脸」反击：「快把那个人拖下去！」而零票的俞利则委屈直呼：「难道真的没人投我吗？」场面极度混乱。



在随后进行的会议中，孝渊展现了强大的抱负：「快去办好护照吧，葛莱美奖已经是囊中之物了。」关於新专辑概念，成员们更是脑洞大开：秀英提议走叙事强烈的「音乐剧风」，俞利则突破性地提议「脱离 SM、改走YG 风格」，三个人更即兴大跳2NE1、BLACKPINK及BIGBANG的金曲，证实自己也拥有「YG DNA」XD



孝渊野心勃勃地提到想与 KENZIE、朴轸永 （JYP）、TEDDY 等顶尖制作人合作，更打趣说：「虽然有时差联络不上，但想合作的制作人们已经排队到光化门了！」



网民纷纷爆笑留言：「线下投票 80% 但只有 3 票，这设定太有才」、「居然听到孝利秀唱《BOOMBAYAH》」、「召唤Teddy」、「欧尼们演技太赞了」、「除了孝渊本人都投给她，这就是少时的友情啊！」

「孝利秀」的化学反应真的强到没话说，究竟这三位「疯子」最后会拿出什么样的作品进军全球？ 未来的动向绝对备受瞩目！



▽孝利秀出道企划第 1 集：



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