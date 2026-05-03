关於经典韩剧《宫》的一个冷知识，网：即使是重温N遍的人也没发现的事实！

韩网theqoo上出现了以「热门韩剧《宫》看了N次也没发现的事实」为题的热烈讨论，让网上出现了极大的分歧！

这部剧是MBC自2006年1月11日起播出的电视剧，假设大韩民国也像英国、日本一样为君主立宪制的背景之下所展开的故事，讲述平凡艺高生申采静（尹恩惠 饰），某天得知因为爷爷的遗言必须与同校的皇太子李信（朱智勋 饰）结婚，两人从冤家变成恋人的浪漫喜剧。









那个事实就是：「后方其实是背景照」所以，并不是实景！

原PO表示：「《宫》的美术水准有多厉害呢？后面的背景不是CG，而是大型照片，但我从来没有觉得不自然过……（大概是重看了20次左右才发现那是背景照片）」



▼ 韩国网友评论：

1. 我不知道！我猜是因为并没影响我观看，所以我才没注意到哈哈

2. 我知道，但真的很漂亮，所以我不介意

3. 说实话，看起来很自然

4. 我完全不知道！！

5. 当时看直播时，都完全没注意到，是直到在网上看重播后才发现的

6. 哇...我真的不知道，冲击～

7. 虽然一眼就能看出是照片，但背景确实很漂亮

8. 小时候不会注意看背景，长大后才发现的

9. 太不可思议了吧...

10. 当时就知道，但他们把光线还原得太好了，所以看起来很自然，剧组肯定下了不少功夫

11. 我不知道……我甚至都没想过背景是真是假，哈哈

12. 其实看不出来，我也没刻意去看。感觉就蛮自然的，一点也不突兀

13. 我现在还是看不出来，哈哈哈哈哈

14. 天啊，我最近又再看了一遍，竟然都没注意到…

15. 这么明显，怎么会很多人都没注意到？

出处：https://theqoo.net/hot/4182785382?page=2

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