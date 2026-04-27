收视暴冲1.9%全靠他们！孔明崩溃日常 + 申惠善气场全开 ，《秘恋稽核中》两大功臣让剧迷笑到停不下来

韩剧迷们注意了！由孔明、申惠善主演的tvN新周末剧《秘恋稽核中》，继首播收视开红盘后，26日播出的第二集再度冲出佳绩，全国平均收视率飙到6.3%、最高瞬间7.1%，首都圈更达到6.7%，稳坐同时段冠军宝座，连带让不少剧迷直接「弃坑」前作。

要知道这个数字有多狂？ 它不只比第一集（4.4%）大涨1.9%，甚至直接超越由河正宇、林秀静主演的前作《在大韩民国成为屋主的方法》的最高收视纪录（第二集4.5%）。 该剧当初靠著河正宇睽违17年回归小萤幕的话题炒得火热，没想到收视始终在2~3%徘徊，最后惨澹收场; 反观《秘恋稽核中》才播两集就超车，气势惊人。

而收视能冲这么高，最大功臣绝对是孔明与申惠善这对「相爱相杀」组合——一个衰到没极限，一个冷面到让人发寒，两人对戏火花四射，网友直呼「看他们斗嘴比看爱情戏还过瘾！」

第二集中，孔明饰演的卢基准可说是惨出新高度。 他不只被取了「海雾晕倒男」的搞笑绰号，还奉命调查公司地下停车场的恋爱丑闻。 结果呢？ 前女友朴雅静突然跑来跟他同住，监察室长朱仁雅（申惠善 饰）还直接呛他：「又再做这种事吗？」当场让他发现——自己在楼梯间与别人接吻的画面，早就被她看光光，瞬间崩溃！他唯一的调职希望「金专务」，竟被他亲手抓包不法行为，等於自己断了自己的逃生路，逃离监察室的梦彻底破碎。



而申惠善饰演的监察室长朱仁雅，则是另一个亮点。 她是集团内「最年轻的女性高层」，工作上严谨到不行，原则至上、零失误、零容忍，凭藉超强气场掌控全场。 但这个看似完美的角色，其实藏著一个不能对任何人说的、极度私密的秘密，让人超好奇后续发展。网友也大赞：「申惠善的冷脸超有压迫感，但对上孔明的衰脸就超好笑」、「两人绝配，拜托继续这样斗下去！」



目前周末剧战况相当有趣。 由边佑锡、IU主演的《21世纪大君夫人》热度居高不下，25日播出的第六集收视高达11.2%，创下自身新高; 而柳演锡主演的《神与法律事务所》也一度冲破10%，但在《21世纪大君夫人》上档后，目前落在6%左右。不过这两部都是周六播出，到了周日没有这两大强敌的情况下，《秘恋稽核中》几乎是无悬念称霸。 同日竞争的JTBC《努力克服自卑的我们》仅在2%左右，完全被辗压。



喜欢轻松搞笑带点悬疑、又爱看主角衰到爆笑出来的剧迷，千万别错过！

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