仅播出两集就大获好评！申惠善×孔明《秘恋稽核中》幕后花絮＋未公开剧照公开，第3、4集关系变化成最大看点！

《秘恋稽核中》真的很好笑！申惠善和孔明都太会演了，不知道大家开始追了吗？

《秘恋稽核中》以「公司内部风纪稽核组」为题材，结合夸张又有趣的角色设定，让整体节奏更加鲜活。特别是申惠善与孔明之间冤家般的化学反应，时而对立、时而失控的互动，也为剧情带来不少轻松笑点，真的超爆笑XD，也成功抓住观众目光。



收视表现同样亮眼，第2集全国收视6.2％、最高更达7.7%，在同时段有线电视与综合频道中夺下第一。话题热度也持续升温，在4月第4周电视剧话题性排名中登上第3名，开播气势相当强劲。



随著热度攀升，官方也释出多张未公开与幕后剧照，捕捉主演们的精彩瞬间。申惠善饰演原则至上的稽核室室长「朱仁雅」，冷静锐利中带有反差吐槽感；孔明则饰演被调职到问题部门的「卢基准」，在喜剧与情绪之间自然切换，让角色更具层次。特别曝光的「晕倒结尾」幕后照也引发讨论，剧中卢基准意外倒进朱仁雅怀中的画面既暧昧又带喜感，让两人互动多了想像空间，从轻松到崩溃的情绪反差，也让这场戏多一点微妙又心动的氛围。



原本以为有机会从稽核三组脱身的卢基准，随著金专务的解职而宣告无望，却在关键时刻收到一封针对朱仁雅的爆料邮件，也让两人关系走向更加引人好奇。对此制作组也表示，第3、4集将展开朱仁雅与卢基准的正式组队合作，原本互看不顺眼的冤家关系也会开始出现微妙转变，并强调这将是两人关系走向的重要关键。本周记得追起来，一起看看后续会怎么发展！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻