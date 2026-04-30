韩国男团XODIAC迎来出道三周年大礼 AI MV入围康城AI电影节

韩国男团XODIAC上周已出道三周年，正值庆祝时候，公司通知成员们《Alibi》的AI MV 入围了荷里活和芝加哥的AI电影节! 更收到法国康城AI影展的出席邀请，消息令成员们狂欢, 立刻问公司是否要准备出发康城走红地毡, 更幻想在红地毡上不停摆pose给记者拍摄, 十分搅笑!

香港成员SING(麦骏升)更称:「非常惊喜嘅消息，但我第一时间竟然系谂海报越来越多影展logo, 多到就来连《Alibi》个名都要遮埋。第二样野先系好期待见到世界级影星! 希望可以同多D 影星合照。」

另一位香港成员LEO (李傲贤)笑说:「从来冇谂过XODIAC同康城会拉上关系，得知时真系好激动! 好似发梦咁! 我仲谂自己D 韩文系咪唔好, 系咪听错咗误会咗。」LEO更预告AI MV 即将推出Drama版，延续MV内的故事，以最完美的一面给大家看。

三周年隔天, XODIAC官方预告快将以《PHANTOM FIRE》 comeback，令粉丝更为期待!

Youtube MV: https://www.youtube.com/watch?v=1d0DT3-54BE&list=RD1d0DT3-54BE&start_radio=1





Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻