新曲〈Catch Catch〉掀全球翻跳热潮 「电音小公主」YENA 香港开唱 率千人挑战舞蹈燃爆全场

凭多首人气作品席卷乐坛的韩国女歌手 YENA，日前二度登上香港舞台，於 AXA 安盛创梦馆举行由万星娱乐国际文化主办的《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Hong Kong》演唱会。当晚 YENA 精心了准备不同风格的舞台，更走到台下与粉丝近距离互动，并带领全场进行新曲〈Catch Catch〉Dance Challenge，甜美又充满能量的演出，令现场 Jigumi（官方粉丝名）尖叫声此起彼落，为此次香港站写下难忘篇章。

人气歌曲连发 甜美开场引爆尖叫

演唱会甫揭序幕，YENA 以一袭粉红白色洋装惊喜现身台下，未登主舞台先点燃气氛。YENA 用中文高呼：「你们准备好了吗！」，随即带来全球掀起翻跳热潮的新曲〈Catch Catch〉，突如其来的近距离开场令粉丝惊喜万分，当招牌编舞一出，全场尖叫声几乎掀翻场馆屋顶。其后 YENA 接连献唱〈네모네모〉、〈Drama Queen〉、〈U〉等人气作品，更为粉丝准备歌曲〈착하다는 말이 제일 싫어〉的中文版〈以善之名〉，展现十足诚意。YENA 以独特清亮的电音嗓音，配合灵动俏皮的表情与舞步，一边演出一边与台下粉丝互动，气氛持续高涨。

暖心互动打造专属回忆 粉丝感动落泪

为呈现更完整的舞台魅力，YENA 特别设计多个主题舞台，从可爱梦幻到个性鲜明风格皆一一呈现，展现「百变女王」的一面。演唱〈설탕〉时，她更惊喜邀请两位幸运粉丝上台互动，不仅送上礼物，更近距离在她们面前跳舞，令粉丝感动落泪。见到粉丝哭泣，YENA 即时以中文温柔安慰：「你们幸福吗？」当粉丝用力点头，她笑说：「我也很幸福，你们不要哭了。」台上台下温馨互动感染全场，连其他 Jigumi也为这份「幸福的眼泪」动容，现场洋溢著满满爱意与感动。

千人齐跳〈Catch Catch〉 全场舞力全开

除了舞台演出，YENA 更准备〈Catch Catch Challenge〉环节，鼓励 Jigumi 们自信站起来一起跳舞。过千名 Jigumi 即场参与挑战，场面震撼壮观。粉丝们显然有备而来，动作整齐又充满热情，令 YENA 笑言：「我要更努力才行了！」，她更以中、韩文夹杂连声称赞：「너무（非常）可爱！너무（非常）漂亮！」情绪价值满满，让现场每位粉丝都沉浸在欢乐氛围之中。

二度访港感动告白 与粉丝约定唱到60岁

继个人出道首场演唱会后，今次是 YENA 第二度来港开唱。看到满场支持自己的 Jigumi， YENA 感性表示：「谢谢大家把场地填满！第一次个人演唱会时我也来过香港，这么快就来到第二次。希望这个不只是我自己享受的演唱会，而是我们一起都很开心的演出。大家开心吗？」她更贴心以中文关心粉丝：「今天天气很热，你们没关系吗？请（场地）帮我们开满冷气，我们 Jigumi 不可以热倒！」一句话逗笑全场。

在尾声时，YENA 与粉丝约定要一直唱到60岁，在满场炽热欢呼与她不断送出的飞吻中，香港站画下圆满句号，也为她与 Jigumi 之间的约定揭开新的篇章。

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