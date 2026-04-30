Viu原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》4.30首播！单身男女靠「五感」觅真爱，预告片尺度大开

近年恋爱实境节目市场竞争激烈，Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》亦准备以一场感官革命席卷观众视线！

Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》和热播中的《Bite Me Sweet》，两部作品均由Viu与韩国文化产业振兴院 （KOCCA）及文化体育观光部（MCST）於2024年8月签署合作备忘录（MOU）后的首批重点项目，这象徵著韩国优质内容与东南亚在地元素的深度融合，为全球观众带来更高端的观看体验，并由Viu独家首播。

《Rak Rak - Sense of Love》不单是恋爱综艺，更是一场挑战人类本能的情感社会实验，打破以貌取人或言语沟通的传统框架，转而强调透过「五感」建立深层的情感联系，完全依靠人类原始本能寻觅真爱！以下为大家率先整理节目看点，香港观众可以於今日（4月30日）透过Viu欣赏节目首播。



1.打破常规的恋爱真人秀

Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》是一部打破常规的恋爱真人秀，节目背景设定在充满异国风情的泰国Rak Rak岛（幻想之岛），十位分别来自韩国与东南亚的年轻人在无法得知对方职业、年龄与社会地位的情况下，仅依据五感包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等真实感受探索爱情。

这彻底摒除了现代恋爱中常见的先入为主、学历职业等现实因素，以最纯粹的方式体验心动！且在泰语中，「Rak」（รัก）就是「爱」的意思，加上副标题「Sense of Love」，象徵著感官与情感的双重叠加，Rak Rak岛彷佛营造了一个脱离现实、只剩感官的「恋爱真空区」！



2. 回归人类原始本能

当语言和标签退居次席，参与者必须透过五感来建立联系，透过肢体、眼神、气息、共创的味觉记忆，成为彼此沟通的共同语言。五感相通的参与者更可以在Rak Rak岛开启他们的浪漫之夜！预告中可见参加者透过拥抱、触摸等肢体动作认识对方，当中有人在床上缠绵，还出现疑似拥吻画面，火辣程度令人期待！



3.最纯粹的心动考验

为保持神秘感，节目参赛阵容至今仍然保密；不过多元的职业背景，有望展现全球化下年轻一代的不同面貌。此外，来自不同文化背景的年轻人如何在无法依赖语言进行深度交流的极限情况下，达成超越言语的深刻理解？当我们无法用社会身份定义彼此时，连接两个人的究竟是甚么？节目可望带出这种回归本真的探讨！



一场关於感觉的冒险即将展开，各位准备好一起见证这场最纯粹的心动了吗？Viu原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》於4月30日在Viu上架。

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