Viu Original综艺甜蜜二重奏！泰国恋爱岛「半裸按摩」心动挑战 香港甜品选手Jan出局泪崩：与成均共处胜过赢比赛

爱情和甜品同样是治愈人心的良药！Viu Original原创综艺近期大玩跨国合作，先后推出《Bite Me Sweet》与《Rak Rak - Sense of Love》两大话题作，将韩式浪漫带到全亚洲！前者由男神尹施允主持，更邀得香港代表Jan（余巧琳）参战，虽然她在最新一集遗憾止步，但她和拍档任成均之间的纯爱互动感动全网；《Rak Rak - Sense of Love》则在泰国幻想之岛上演感官诱惑，一众男女嘉宾撇除身份背景，只靠感官寻觅真爱，赤裸按摩、夜市密会，尺度和心跳指数一齐飙升！

Viu Original《Bite Me Sweet》甜品暗藏浪漫回忆

由「面包王金卓球」尹施允担任主持、Viu与韩国文化产业振兴院（KOCCA）和文化体育观光部（MCST）联手合作的Viu Original原创综艺节目《Bite Me Sweet》是一个结合「甜品竞技」与「男星配对」的真人骚，5位星级糕点师与5位韩国新晋男星分别组队，并运用韩国食材及传统小食，创作出全新概念的韩式甜品，优胜组合将可以在新加坡开设期间限定实体店！



最终决赛日前，五位甜品师和其专属缪思离开摄影棚进行灵感约会，裴民基为菲律宾参赛者谢茜嘉准备了五色饭桌，任成均则带香港选手余巧琳（Jan）露营，两人在冬日中烧番薯和棉花糖，简单而温馨；期间任成均为Jan制作了韩国菊花茶，让她产生了将菊花融入甜品的想法，变得熟悉的两人不时有讲有笑，最后他更精心准备了草莓蛋糕和烟花蜡烛，寄望能够结伴前往新加坡。



眨眼来到决赛日，任务分为三会合，队伍需要按主题「你和我的季节」制作出一席甜品，由於这次任务为甜品套餐，因此评审们会重点评估味道的平衡，以及每一项甜品能否作为一个故事连结，展现套餐的连贯性。第一会合的甜品概念为「咬一口吧」，Jan以雪耳和菊花来展现春天：「这承载著我和成均初次相遇时的感觉，我脑海中净现菊花绽放如画的场景。」她制作的达克瓦兹结合松脆饼底和软绵绵的雪耳和忌廉，口感充满层次且带着清甜花香，与出清新又有活力的春天不谋而合，最终顺利晋级！



Jan和任成均需在第二回合展现秋天的感觉，然而她竟和印尼选手露碧塔撞桥，两人不约而同以泡芙迎战！Jan的泡芙内馅是抹茶吉士忌廉，但她用了韩国食材甜米露内取代部份牛奶，试图减轻甜品的奶味和甜腻感，评审对於她的作品有煲有贬：「在设计上表现得很好」、「组合起来有微妙的违和感」，最后她和任成均在赛事止步，Jan亦在舞台上公开致谢拍档：「我想为我的拍档鼓掌，因为他帮了我很多，所以我非常感激成均。」事后Jan忍不住泪腺爆发，成均亦自责帮不上忙，对此她表示：「我们也在第二个任务中赢了，很感激能和你共事，我非常喜欢我们一起度过的时光，胜过赢得比赛，」成均也希望两人的缘份不要因此中断：「我跟他说，不能因为忙就无视我的联络，我会先联络她，我们一定要再见面！」

接下来印尼选手露碧塔和菲律宾选手谢茜嘉将会上演最终对决，他们需要在作品中融入草莓元素，新加坡期间限定店的入场券只有一张，谁可以划下胜负句点？

Viu Original《Rak Rak- Sense of love》贴身互动画面养眼

Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》同样由Viu与韩国文化产业振兴院 （KOCCA）及文化体育观光部（MCST）共同打造，节目背景设定在泰国Rak Rak岛（幻想之岛），参加者在无法得知对方职业、年龄与社会地位的情况下，仅依据五感探索爱情。



在最新一集中，胤伯和阿秋偷偷离开Rak Rak之家进行约会；凡斯则和罗娜瞒著尤珍，前往夜市进行秘密约会，他们先试食炸蚕蛹、又背贴胸依偎挑战射击游戏，凡斯接受采访时坦言：「对我来说身体接触在爱情中是很重要的，这是跟对方产生连结的方式。」两人自然地手拖手享受夜市约会，后来更在摩天轮下享用鸡尾酒，罗娜透露上一段感情已经至三年前，对方是一名软件工程师，二人因分歧分分合合，所以才会分手，之后凡斯乘势追击：「你现在有在意的人吗？你喜欢哪一类型男生？」罗娜也表示：「我们今天真的聊了很多，我对你很好奇，因为我们很少聊天。」对方亦直球回应：「在女生之中，你是我最亲近的人。」稍后胤伯和阿秋约会后回到Rak Rak之家，他们不断问候整天独自留守家中的尤珍，令尤珍不禁直呼：「我突然觉得不太对劲，他们好像在可怜我。」后来凡斯和罗娜加入，五人换上泳装前往泳池，画面好养眼！



另一边厢，卡鲁和新加入的汉娜进行听觉配对后终於在Rak Rak岛见面，他们换上泳衣在沙滩享受日落，原来两人同样热爱健身，因此约定成为健身伙伴；与此同时曾经成功配对的高儿和振宁也回到岛上，并在享用晚餐后半身赤裸接受情侣按摩，其后高儿更主动为男方按压肩颈，振宁坦言：「我第一次选择的感官是触觉，我们成功透过按摩产生联系。」高儿则表示：「我们在这里找专业人士按摩，最后却变成我们帮彼此按摩，我觉得有点出乎意料，跟他有这么多身体接触感觉挺奇怪，我们才认识第二天，感觉进度很快，我觉得有点害羞，但还是很有趣。」随著汉娜入住Rak Rak之家，凡斯和胤伯均表示对她感兴趣，这将会带来怎么样的化学反应？



Viu Original原创综艺《Bite Me Sweet》和《Rak Rak - Sense of Love》现已在Viu上架，香港观众想先睹为快的话，即可到Viu紧贴进度。

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