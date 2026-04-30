ADOR假扣押再扩大！Danielle母亲房产也被扣…430亿官司还没打，律师团集体落跑

根据韩媒《日曜新闻》独家掌握的消息，ADOR娱乐在对NewJeans前成员Danielle、她的母亲以及前代表闵熙珍（现为OK Records代表）提告430亿（韩币，下同）损害赔偿的同时已经成功向法院声请假扣押其中两人的不动产，总金额高达70亿。

首尔中央地方法院第58-1单独庭於2月2日已核准ADOR针对Danielle母亲A某及闵熙珍名下房产提出的假扣押声请。 金额分别是闵熙珍50亿、A某20亿。 这起假扣押案是ADOR在去年12月29日对三人提告后，於今年1月23日补上这道程序，而且只针对两位大人，没动到Danielle本人。

根据报导，闵熙珍位於首尔龙山区的公寓和麻浦区的别墅都被扣押。 其实她龙山区那间公寓早就被ADOR咬住过，被ADOR申请了一次金额为5亿的假扣押，这次是第二波。 第一次的假扣押据传是因为闵熙珍还在ADOR当代表时，有位负责NewJeans造型的员工跑去私接外部广告主的案子，私吞了造型费。 至於麻浦区的别墅也很坎坷，之前有一名ADOR前员工B某，因为职场霸凌事件跟闵熙珍互告民刑事诉讼，B某在2024年9月就已经声请了1亿的假扣押，现在ADOR再补上一刀。



Danielle的母亲A某则是被扣押了首尔广津区的别墅和京畿道安养市的办公室。 法院裁定之后，2月13日已经把决定书送达给A某，但闵熙珍那部份因为联系不上，只好走公示送达程序（指找不到人，直接贴在法院公告栏当作已送达）。假扣押是一种财产保全措施，怕债务人脱产。 房子一旦被假扣押，在官司确定之前不只不能卖，连拿去抵押借钱都不行。 官司拖愈久，对债务人的资金调度就愈伤。



就在这个节骨眼上案情出现了一个诡异的变数——ADOR的律师团居然在4月24日全体请辞了！距离下一次开庭（5月14日）只剩下大概三周，律师团集体落跑，这下ADOR得赶快找新律师，新人接手后还要时间嗑卷宗、抓攻防重点，非常有可能会以此为由申请延期开庭。其实之前就有迹象。 3月26日的准备程序庭，Danielle的律师才刚要求法院快点审理，暗讽ADOR那边故意拖时间。 因为开庭前两天的3月24日，ADOR的律师团递交了「变更庭期申请书」， 现在整团律师跑光光更让对方觉得是故意的。

Danielle跟闵熙珍的律师已经在4月28日向法院递交意见书，表明希望一切照原订日程进行。 他们也向《日曜新闻》表示：「对方这么突然地全部辞职，就跟我们上次开庭时说的一样，我们只希望法院能照原计划继续审下去。」

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