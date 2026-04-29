《柔美的细胞小将3》名场面：金高银♥金载原「鲷鱼烧kiss」心动爆击！网遗憾：怎么会只有8集啦

（谈及剧情）TVING 漫改韩剧《柔美的细胞小将3》第6集中，「低电力人类」驯鹿（金载原 饰）为爱失去原则，吃醋暴走的他、向柔美（金高银 饰）坦白了自己的真实心意。

驯鹿明确察觉自己对柔美的感情，并直球式地向她告白，给观众们相当冲击性的结尾。





此前，柔美因驯鹿的请托，替他安排了与后辈珍妮的相亲。然而柔美在相亲地点附近徘徊，最后还是与两人碰面，并尴尬地替他们结帐，自愿扮演「很会请吃饭的漂亮姊姊」。之后，柔美还从珍妮口中听到「驯鹿完全是我的理想型」这样充满好感的评价，让她难掩苦涩的心情。

驯鹿同样对柔美的举动产生了复杂情绪。原本只要回到家就能补充能量的「低电力人类」驯鹿，因为对柔美的感情起伏，开始打破日常的生活原则。藉由柔美的助手娜熙（曹惠晶 饰）请他安装游戏机的机会，驯鹿在深夜与柔美相遇，两人并肩坐著打游戏，营造出微妙的紧张气氛。



驯鹿吃著鲷鱼烧，在指导游戏的过程中，近距离透过鲷鱼烧接触到了柔美的脸庞，这一幕又轻又令人心痒的画面，也成为了第6集让人难以忘怀的名场面！！



这边也回顾一下第的雨伞戏～





而当作家朱浩（崔丹尼尔 饰）带著复古红酒来找柔美时，驯鹿感到相当不安，因为那正是朱浩过去的恋爱模式。最终，驯鹿甚至取消了与珍妮的后续约会，奔向柔美，与朱浩展开激烈的神经战，甚至发生了肢体冲突。



之后，驯鹿无视主编要求他道歉的指示，再次来到柔美的工作室。面对柔美「为什么来」的提问，他虽然一直回答「我也不知道」，但仍选择正面突破，坦白说出：「我想我好像...喜欢上作家你了。」（终於～～～～～～～告白了～～～～～～～～）



网友反应：「不敢相信下周就要结束了」、「怎么会只有8集啦，根本不够看」、「金高银真的好会演」、「选角很棒，金载原很适合当驯鹿」、「只剩两集？可不可以再多两集，拜托导演了～」、「我从一开始对男主不感兴趣，到现在希望多看一点他们俩的故事」、「越看越陷进去」、「两人火花太强了」在韩网反应相当热烈。

《柔美的细胞小将3》每周一下午6点於TVING一次公开2集，tvN则於每周一、二晚间8点50分播出，海外由 HBO Max 同步上架，第三季全8集。



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