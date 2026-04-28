边佑锡被刘在锡「玩残」？ 误上贼船以为拍疗愈节目，收工后大病一周！《刘在锡的民宿法则！》超密集日程曝光

近期凭《21世纪大君夫人》人气横扫全球的「纯爱男神」边佑锡，不久前与 IU 一起现身《藉口 GO》作客。 席间他自爆早前录制刘在锡的新综艺时，原本以为是去放松露营，结果竟变成「体力大考验」，录完回家直接病倒一整周！今日 Netflix 公开该节目的预告与日程表，网民一看纷纷惊呼：「这根本是军训吧？」

在《藉口 GO》中，边佑锡苦笑表示自己平时很爱旅行，最近一次就是去拍刘在锡的新节目《刘在锡的民宿法则！》。 他自爆：「我当初还以为那是疗愈型的露营节目......」结果坐在一旁的 IU 随即爆料：「当时佑锡回来之后，不是病了好几天吗？」边佑锡尴尬承认：「当时得了超严重的感冒，整整难受了一个星期。」



究竟这档综艺有多「操」？ 根据 Netflix 今日公开的民宿日程表，节奏快到让人窒息！从早上 7 点的「起床任务」开始，清晨聊天、早餐、茶聚、狼人杀游戏接力进行，下午甚至要连续玩 3 小时的「坐垫游戏」，晚餐后还有舞会、才艺 Show、营火会、宵夜，几乎每小时都有不同活动，最后还要进行「淩晨感性 Talk」，直到午夜 12 点才能睡觉，完全不给嘉宾喘息空间！



面对地狱级行程，就连「民宿工作人员」也集体「起义」。 李光洙忍不住咆哮：「说什么客人是王、我也是王，这算哪门子的王？ 根本是像狗一样一直在工作啊！」池睿恩也崩溃求饶：「让我们休息一下吧！」边佑锡苦笑：「我已经累到神志不清了。」身为民宿主人的刘在锡，更被拍到体力透支直接瘫倒在地。



预告片释出后，韩国网友纷纷笑言想起了 2000 年代初期的经典热血韩综《同居同落》：「这日程表是疯了吧？ 光看就觉得累！」、「从起床聊到睡前，一整天都不得闲」、「终於明白为什么边佑锡会病倒了，这体力消耗太惊人」、「一定超有趣，准备追了！」



Netflix 原创综艺《刘在锡的民宿法则！》由刘在锡担纲民宿主人，搭档李光洙、边佑锡与池睿恩经营露营地，大家吃住在一起、进行三天两夜的大型团康，将於 5 月 26 日全球独家上线。 想看这群大明星如何在露营地「艰难生存」，记得准时锁定！



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