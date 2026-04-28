玉泽演×矶村勇斗 两个孤单的灵魂相遇！新剧《灵魂之伴》正式预告曝光，10年虐心羁绊太催泪啦

Netflix 公开了日韩合作的全新影集《灵魂之伴》（Soul Mate）的正式预告，由 2PM 玉泽演与矶村勇斗携手主演的双男主作品，确定将於 5 月 14 日上线播出啦！

《灵魂之伴》讲述两位孤独的年轻人彷佛被某种力量牵引而相遇，以柏林、首尔、东京三座魅力城市为舞台，彼此心灵相通、努力向前。作品描绘这对一生只会相遇一次的「灵魂伴侣」，跨越10年的美丽且充满情感的轨迹。



预告从鸣泷琉（矶村勇斗 饰）的一句独白「其实，我一直在逃避。」揭开序幕。曾是备受期待的冰上曲棍球选手的他，因毁掉挚友人生的罪恶感而选择逃离，前往青梅竹马澄子（桥本爱 饰）所在的柏林。

然而，即使到了当地，他依然无法原谅自己，陷入自暴自弃的状态。在一次偶然造访教堂时，却卷入火灾，命悬一线……而拯救他的，是韩国拳击手黄约翰（玉泽演 饰）。背景与语言皆不同的两人，在命运的牵引下逐渐靠近，最终成为填补彼此灵魂缺口、无可取代的「灵魂伴侣」……



历经长达10年的岁月后，两个灵魂最终将走向何方？同时公开的主视觉海报，也彷佛暗示了两人命运的去向。

▼这场触动人心的爱情故事，将描绘出两个男人共度的 10 年时光。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻