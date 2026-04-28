一分为二再出发！男团 ZEROBASEONE 延续 vs AND2BLE 重生，同门分裂「双团对决」5月同时出击

从企划男团ZEROBASEONE出发的成员们，分成两个团队，将於5月同时进军歌坛。在活动延长与回归原所属公司的分歧点上，重组为不同团体，也自然形成了比较的局面。

ZEROBASEONE由成韩彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰来、朴干旭5人与WAKEONE签订活动延长合约，延续团体活动。他们将於5月18日发行第6张迷你专辑《Ascend-》回归。专辑名称中的连字号（-）象徵「不是结束，而是连结」，传达将持续上升叙事的方向。





章昊、RICKY、金奎彬、韩维辰则回归原所属公司YH娱乐，重新以新人团体AND2BLE出发。再加上前EVNNE成员刘升彦加入，完成5人体制。AND2BLE将於5月26日发行首张迷你专辑《Sequence 01: Curiosity》正式出道。该专辑预计以「好奇心」为关键字，呈现团体的起点。





ZEROBASEONE是透过2023年Mnet选秀节目《BOYS PLANET》组成的团体。从出道专辑开始达成连续6张百万销量，展现爆发性人气，但在3月15日安可演唱会后，结束9人完整体活动，进入重整期。



时隔约2个月以不同形式重启活动，两团皆以5人体制站上国内外K-POP粉丝面前。不过，ZEROBASEONE属於既有团体的延续，而AND2BLE则是以新团之姿进入市场，发展方向出现分歧。

由於两团出自同一根源，且在相近时期出击，预计将同时吸引粉丝与市场关注。在形成竞争格局之下，两组团体最终会交出什么样的成绩单，备受瞩目。

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